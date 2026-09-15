Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, așteptați la comisia din Senat care investighează întâlnirea dintre cei doi

Publicat 15 sept. 2026, 08:01 Sursă Realitate Plus

Premierul demis Ilie Bolojan, președinta CCR Simina Tănăsescu și președintele PNL al Senatului, Mircea Abrudean, sunt așteptați marți la Comisia pentru Constituționalitate pentru a oferi explicații privind întâlnirea secretă dintre șeful executivului și șefa CCR. Episodul a avut loc pe 14 august 2026, cucâteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra unui amendament la legea integrității care îl lasă fără mandat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Niciunul dintre cei trei oficiali nu a confirmat participarea la audieri.

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