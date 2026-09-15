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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, așteptați la comisia din Senat care investighează întâlnirea dintre cei doi
Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz
Publicat15 sept. 2026, 08:01
SursăRealitate Plus
Premierul demis Ilie Bolojan, președinta CCR Simina Tănăsescu și președintele PNL al Senatului, Mircea Abrudean, sunt așteptați marți la Comisia pentru Constituționalitate pentru a oferi explicații privind întâlnirea secretă dintre șeful executivului și șefa CCR. Episodul a avut loc pe 14 august 2026, cucâteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra unui amendament la legea integrității care îl lasă fără mandat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Niciunul dintre cei trei oficiali nu a confirmat participarea la audieri.
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