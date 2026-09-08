Rusia a reluat atacurile asupra Kievului după pauza de trei zile. Morți și răniți după explozii puternice

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 09:23

Rusia a reluat atacurile asupra Kievului după expirarea pauzei de trei zile ordonate de Vladimir Putin. Primele informații indică doi morți și șapte răniți, în timp ce autoritățile ucrainene au emis alerte de raid aerian și au cerut populației să se adăpostească.

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