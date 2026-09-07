Austria interzice vălul islamic în școli pentru fetele sub 14 ani. Noua lege a intrat în vigoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 21:43

Un nou an școlar aduce reguli controversate în Austria. Autoritățile au introdus o interdicție privind purtarea vălului islamic de către fetele cu vârsta sub 14 ani, măsura fiind aplicabilă atât în instituțiile de învățământ publice, cât și în cele private.

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