Vacanță în Thailanda transformată într-o tragedie. Un influencer a murit după o procedură estetică intimă

O vacanță în Thailanda s-a încheiat tragic pentru influencerul Igho „Tiny” Ubiribo, cunoscut și sub numele de Denisi sau Ego. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a murit după ce a suferit complicații grave în urma unei proceduri estetice intime. Autopsia efectuată ulterior în Marea Britanie a indicat o legătură între intervenție și embolia pulmonară care i-a provocat decesul.
Igho Ubiribo se afla în Thailanda împreună cu soția sa, Danielle Simba Allen, când a apelat la o clinică din Bangkok pentru o procedură de mărire a penisului.
Intervenția ar fi avut loc în luna martie și ar fi presupus injectarea de acid hialuronic, împreună cu o altă substanță utilizată ca anestezic local, potrivit informațiilor publicate de TMZ.
Problemele au apărut după procedura estetică
După intervenție, influencerul și soția sa au mers la un masaj. În timpul acestuia, bărbatul s-ar fi plâns că are dureri în piept.
Situația s-a agravat rapid, iar Igho și-ar fi pierdut cunoștința de două ori.
A fost solicitată intervenția unei ambulanțe, iar bărbatul a fost transportat de urgență la spital. Soția sa le-a comunicat medicilor că acesta trecuse recent printr-o procedură în cadrul căreia îi fuseseră administrate injecții cu acid hialuronic.
Influencerul a murit înainte de efectuarea tomografiei
Medicii au recomandat realizarea unei tomografii computerizate pentru a investiga starea pacientului. Însă, înainte ca investigația să poată fi efectuată, Igho și-a pierdut din nou cunoștința.
Starea lui s-a deteriorat, iar cadrele medicale au stabilit ulterior că bărbatul suferise o embolie pulmonară.
O astfel de afecțiune apare atunci când un cheag sau un material ajunge să blocheze un vas de sânge din plămâni și poate reprezenta o urgență medicală severă.
Medicii au încercat să îl resusciteze mai bine de 100 de minute
Igho Ubiribo a fost transferat în secția de terapie intensivă, unde medicii au încercat să îi salveze viața.
Eforturile de resuscitare au durat mai mult de 100 de minute. În ciuda intervenției echipei medicale, influencerul a murit la primele ore pe 6 martie.
Moartea sa a determinat ulterior efectuarea unei autopsii în Marea Britanie, unde a fost analizată și posibilitatea unei legături între procedura estetică și embolia pulmonară.
Ce au găsit medicii la autopsie
Examinarea medico-legală a identificat în plămânii bărbatului material celular despre care s-a stabilit că era compatibil cu acidul hialuronic utilizat în cadrul procedurii.
Pe baza constatărilor, medicul legist a concluzionat că decesul a fost provocat de o embolie pulmonară asociată procedurii estetice.
După moartea influencerului, trupul acestuia a fost repatriat în Marea Britanie.
Igho Ubiribo a fost înmormântat la Londra, iar ceremonia funerară a atras atenția și prin sicriul din aur folosit pentru înhumare. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi valorat aproximativ 745.000 de dolari, însă această sumă a fost prezentată ca un zvon.
Avertisment privind riscurile procedurilor estetice
Cazul lui Igho Ubiribo a generat noi avertismente privind posibilele complicații asociate procedurilor de mărire a penisului cu acid hialuronic.
Deși acidul hialuronic este utilizat pe scară largă în medicina estetică, administrarea sa în anumite zone și în anumite condiții poate presupune riscuri. Cazul investigat în Thailanda arată cât de gravă poate deveni o complicație și cât de importantă este evaluarea medicală înaintea unei astfel de intervenții.
Moartea influencerului, survenită în timpul unei vacanțe care trebuia să fie o experiență plăcută alături de soția sa, a transformat călătoria într-o tragedie și a readus în atenție discuțiile despre siguranța procedurilor estetice intime.