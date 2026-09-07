Vacanță în Thailanda transformată într-o tragedie. Un influencer a murit după o procedură estetică intimă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 21:21

O vacanță în Thailanda s-a încheiat tragic pentru influencerul Igho „Tiny” Ubiribo, cunoscut și sub numele de Denisi sau Ego. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a murit după ce a suferit complicații grave în urma unei proceduri estetice intime. Autopsia efectuată ulterior în Marea Britanie a indicat o legătură între intervenție și embolia pulmonară care i-a provocat decesul.

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