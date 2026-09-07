Trump și noul premier al Marii Britanii au discutat despre războiul din Ucraina. Ce au convenit cei doi lideri

Donald Trump și prim-ministrul britanic Andy Burnham au avut luni o convorbire telefonică în care au discutat despre războiul din Ucraina și negocierile pentru un armistițiu.
Prim-ministrul britanic Andy Burnham și președintele american Donald Trump au discutat luni despre războiul din Ucraina și eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului. Cei doi au convenit asupra necesității ca demersurile pentru obținerea unui armistițiu să continue.
Informația a fost transmisă de Downing Street, potrivit Reuters, după convorbirea telefonică dintre cei doi lideri.
Londra își reafirmă sprijinul pentru Ucraina
În timpul discuției, Andy Burnham a reiterat susținerea Regatului Unit pentru Ucraina și pentru negocierile de pace inițiate și conduse de Statele Unite.
„Prim-ministrul a reiterat sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina și pentru recentele negocieri de pace conduse de SUA”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.
Potrivit comunicării britanice, discuția dintre Burnham și Trump a inclus și perspectiva continuării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina.
Cei doi lideri au convenit asupra „nevoii de a continua să lucreze pentru încheierea unui armistițiu” care să ducă la oprirea conflictului.
Situația din Orientul Mijlociu a fost inclusă în discuție
Convorbirea dintre cei doi oficiali nu s-a limitat la războiul din Ucraina. Donald Trump și Andy Burnham au abordat și evoluțiile din Orientul Mijlociu.
În acest context, premierul britanic a insistat asupra mai multor obiective pe care Regatul Unit le consideră importante pentru regiune, „subliniind importanța soluției cu două state, a redeschiderii Strâmtorii Ormuz și asigurării faptului că Iranul nu va dobândi niciodată arma nucleară”, a precizat purtătorul de cuvânt al Downing Street.
Astfel, printre temele discutate s-au aflat soluția cu două state în conflictul israeliano-palestinian, reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz și împiedicarea Iranului să obțină arma nucleară.
Discuția vine după întâlnirile americanilor cu Zelenski și Putin
Telefonul dintre Trump și Burnham a avut loc după o serie de întâlniri diplomatice purtate de reprezentanții administrației americane.
Trimișii SUA Jared Kushner și Steve Witkoff s-au întâlnit duminică, la Kiev, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cu o zi înainte, cei doi oficiali americani avuseseră discuții la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin.
Succesiunea întâlnirilor a avut loc în contextul eforturilor conduse de Statele Unite pentru găsirea unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina.