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Extern· 1 min citire
Tragedie: tată și fiu morți după accidentul cu bolidul de lux
Accident rutier
Publicat7 sept. 2026, 19:08
SursăRealitatea PLUS
Accident tragic în Franța. Un tată și fiul său au murit după ce bolidul în care se aflau s-a izbit de un alt autoturism și de parapet, apoi a fost cuprins de flăcări. Patru persoane din cealaltă mașină au fost rănite și transportate la spital. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
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