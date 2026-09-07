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Tragedie: tată și fiu morți după accidentul cu bolidul de lux

Accident rutier

Accident rutier

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat7 sept. 2026, 19:08
SursăRealitatea PLUS

Accident tragic în Franța. Un tată și fiul său au murit după ce bolidul în care se aflau s-a izbit de un alt autoturism și de parapet, apoi a fost cuprins de flăcări. Patru persoane din cealaltă mașină au fost rănite și transportate la spital. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Bolidul gonea cu peste 220 km/h

Imaginile surprinse de martori și publicate pe rețelele sociale arată mașina grav avariată, blocată în parapet și cuprinsă de flăcări.

Celălalt autoturism implicat în accident s-a răsturnat și a ajuns pe plafon. Potrivit presei, bolidul circula cu peste 220 kilometri pe oră.

Cele două victime, un tată și fiul său, au murit, în ciuda intervenției rapide a unui polițist și a pompierilor ajunși la fața locului.

În cealaltă mașină se aflau patru persoane.

Toate au fost rănite în urma impactului și transportate la spital de echipajele de intervenție.

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