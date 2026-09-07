Tragedie: tată și fiu morți după accidentul cu bolidul de lux

Publicat 7 sept. 2026, 19:08 Sursă Realitatea PLUS

Accident tragic în Franța. Un tată și fiul său au murit după ce bolidul în care se aflau s-a izbit de un alt autoturism și de parapet, apoi a fost cuprins de flăcări. Patru persoane din cealaltă mașină au fost rănite și transportate la spital. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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