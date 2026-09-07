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Extern· 2 min citire
Moscova lasă deschisă posibilitatea unor negocieri trilaterale Rusia–Ucraina–SUA. Peskov: „Este prea devreme”
Vladimir Putin și Donald Trump
Kremlinul nu exclude reluarea negocierilor de pace în format trilateral, între Rusia, Ucraina și Statele Unite, însă susține că nu există deocamdată informații privind data sau locul unei eventuale întâlniri.
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