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Moscova lasă deschisă posibilitatea unor negocieri trilaterale Rusia–Ucraina–SUA. Peskov: „Este prea devreme”

Vladimir Putin și Donald Trump

Vladimir Putin și Donald Trump

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 15:39

Kremlinul nu exclude reluarea negocierilor de pace în format trilateral, între Rusia, Ucraina și Statele Unite, însă susține că nu există deocamdată informații privind data sau locul unei eventuale întâlniri.

Declarația a fost făcută luni de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, pe fondul încercărilor Washingtonului de a relansa contactele dintre Moscova și Kiev.

„Nu excludem reluarea acestui format trilateral, însă este prea devreme să discutăm despre locul desfășurării și despre date exacte”, a declarat Peskov, răspunzând unei întrebări privind posibila revenire la negocieri directe în trei.

Kremlinul evită detaliile despre propunerile SUA

Oficialul rus a fost întrebat și despre recentele deplasări la Moscova și Kiev ale emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Cei doi încearcă să identifice o cale de deblocare a negocierilor de pace, care nu au înregistrat progrese semnificative.

Peskov nu a oferit însă informații despre conținutul propunerilor transmise de partea americană și nici despre punctele de divergență rămase între Rusia și Ucraina.

Potrivit Kremlinului, Moscova nu primise încă detalii despre discuțiile purtate duminică la Kiev de reprezentanții SUA cu oficialii ucraineni.

Posibil apel Putin–Trump

Dmitri Peskov a afirmat că nu este exclusă nici o discuție telefonică între Vladimir Putin și Donald Trump, în care ar putea fi abordate rezultatele vizitei efectuate de emisarii americani.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a transmis că Moscova apreciază demersurile negociatorilor americani și eforturile administrației Trump de a impulsiona procesul de pace.

„Orice tentativă reprezintă un pas, chiar și unul mic, spre pace”, a spus Peskov, adăugând că Vladimir Putin apreciază implicarea lui Donald Trump în acest proces.

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