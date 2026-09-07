Moscova lasă deschisă posibilitatea unor negocieri trilaterale Rusia–Ucraina–SUA. Peskov: „Este prea devreme”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 15:39

Kremlinul nu exclude reluarea negocierilor de pace în format trilateral, între Rusia, Ucraina și Statele Unite, însă susține că nu există deocamdată informații privind data sau locul unei eventuale întâlniri.

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