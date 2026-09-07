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Extern· 1 min citire
Scandal pe plajă, turiștii au alungat o barcă plină cu migranți
Foto/Arhivă
O barcă plină cu migranți a fost alungată de turiștii care se aflau pe o plajă din Sardinia. Cei care înotau în apă i-au împiedicat pe migranți să debarce, iar barca a fost nevoită să se întoarce în larg.
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