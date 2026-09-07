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Scandal pe plajă, turiștii au alungat o barcă plină cu migranți

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 14:51

O barcă plină cu migranți a fost alungată de turiștii care se aflau pe o plajă din Sardinia. Cei care înotau în apă i-au împiedicat pe migranți să debarce, iar barca a fost nevoită să se întoarce în larg.

Experții avertizează că ruta dintre Algeria și Sardinia devine una dintre cele mai folosite de către cei care transportă în mod ilegal migranți. În ultimele luni, mai multe ambarcațiuni au ajuns în sudul insulei, iar o fată de 18 ani a fost grav rănită de o astfel de barcă. 

O barcă ce transporta migranți a fost împiedicată să ajungă la mal de turiștii aflați pe o plajă din Sardinia, după ce mai mulți oameni care se aflau în apă au încercat să-i blocheze debarcarea, iar ambarcațiunea s-a întors în larg. Incidentul are loc pe fondul creșterii traversărilor pe ruta dintre Algeria și Sardinia, considerată tot mai utilizată pentru transportul ilegal de migranți. În ultimele luni, mai multe ambarcațiuni au ajuns în sudul insulei, iar o tânără de 18 ani a fost grav rănită într-un incident similar.

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