Scandal pe plajă, turiștii au alungat o barcă plină cu migranți

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 14:51

O barcă plină cu migranți a fost alungată de turiștii care se aflau pe o plajă din Sardinia. Cei care înotau în apă i-au împiedicat pe migranți să debarce, iar barca a fost nevoită să se întoarce în larg.

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