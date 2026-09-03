O casă a supraviețuit celei mai crunte viituri din Nepal. Secretul construcției vechi de 40 de ani, împărtășit de către proprietar

Publicat 3 sept. 2026, 17:10 Sursă India Today

O casă verde din districtul Nuwakot, Nepal, a rămas în picioare după ce o viitură extrem de puternică a măturat clădirile, vehiculele și obiectele din jur. Proprietarul a dezvăluit cum a fost construită locuința în urmă cu aproximativ patru decenii și ce elemente ar fi ajutat-o să reziste.

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