Trump îi închide ușa lui Putin până la un acord de pace: „Vreau întâlnirea când războiul se apropie de sfârșit”

Publicat 3 sept. 2026, 12:21 Actualizat 3 sept. 2026, 12:24

Donald Trump spune că nu vrea o întâlnire cu Vladimir Putin până când nu va exista perspectiva concretă a unui acord de pace pentru Ucraina. Liderul american le cere lui Putin și Zelenski să pună capăt războiului și susține că relația dintre cei doi blochează negocierile.

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