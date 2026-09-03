Trump îi închide ușa lui Putin până la un acord de pace: „Vreau întâlnirea când războiul se apropie de sfârșit”

Donald Trump spune că nu vrea o întâlnire cu Vladimir Putin până când nu va exista perspectiva concretă a unui acord de pace pentru Ucraina. Liderul american le cere lui Putin și Zelenski să pună capăt războiului și susține că relația dintre cei doi blochează negocierile.
Președintele SUA, Donald Trump, spune că un summit cu Vladimir Putin va avea loc doar atunci când liderul rus va fi pregătit pentru un acord privind încheierea războiului din Ucraina. Trump susține că ar putea organiza rapid o întâlnire cu liderul de la Kremlin, dar nu vrea ca aceasta să aibă loc înainte ca negocierile să ajungă într-un punct decisiv.
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Declarația vine după ce și Kremlinul a respins ideea unui summit trilateral Rusia-SUA-Ucraina în actualele condiții. Trump le cere, în același timp, liderilor rus și ucrainean să înceteze ostilitățile și afirmă că animozitatea dintre Vladimir Putin și liderul de la Kiev reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea păcii.
În ce condiții acceptă Donald Trump un summit cu Vladimir Putin?
Donald Trump spune că nu dorește o întâlnire doar de dragul discuțiilor, ci una care să aibă loc atunci când războiul se va apropia de final și va exista perspectiva unui acord.
„El (Putin – n.r.) ar face asta dacă aş vrea eu. Dar vreau să organizez întâlnirea atunci când vom fi pregătiţi să încheiem un acord de pace. Vreau să avem relaţii bune cu Rusia, cu Ucraina, cu toată lumea. Ar fi minunat pentru afaceri. Rusia are un teritoriu imens şi are terenuri foarte valoroase. Se întâmplă multe lucruri bune acolo. Dar nu, am putea să o organizăm – pun pariu că aş putea să o fac imediat. Vreau să o organizez atunci când acest război se va apropia de sfârşit. Şi cred că aşa va fi”, a declarat Donald Trump.
Președintele american lasă astfel de înțeles că o întâlnire bilaterală cu Putin ar trebui să fie legată de un progres concret în negocierile pentru încetarea războiului.
Ce le cere Trump lui Putin și Zelenski?
Șeful Casei Albe consideră că primul pas trebuie să fie oprirea ostilităților dintre Rusia și Ucraina.
„Putin şi Zelenski ar trebui să pună capăt acestui război absurd”, a declarat Trump.
Liderul american susține că relațiile personale dintre cei doi șefi de stat complică suplimentar orice tentativă de negociere și reprezintă una dintre explicațiile pentru care războiul continuă.
De ce spune Trump că pacea este atât de greu de obținut?
Donald Trump a revenit și asupra promisiunii sale din campania electorală de a rezolva rapid conflictul din Ucraina. El susține că a reușit să oprească alte conflicte pe care le considera chiar mai dificile, dar că situația dintre Rusia și Ucraina este complicată de ostilitatea dintre liderii celor două țări.
„Ştiţi, am oprit opt războaie. Opt. Unele dintre ele ar fi fost considerate mult mai dificil de oprit decât acesta, şi am reuşit să le opresc. Dar între cei doi preşedinţi (ai Ucrainei şi ai Rusiei – n.r.) există o ură imensă”, a spus Trump.
Prin această explicație, președintele american justifică de ce nu a reușit să își respecte promisiunea electorală potrivit căreia conflictul din Ucraina ar putea fi rezolvat într-o singură zi.
Ce propunere a făcut directorul CIA la Moscova?
Pe 30 august s-a aflat că directorul CIA, John Ratcliffe, a propus, în timpul unei vizite private la Moscova, organizarea unui summit trilateral la care să participe Donald Trump, Vladimir Putin și liderul ucrainean.
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Kremlinul a răspuns însă că o asemenea întâlnire ar putea avea loc doar pentru a „finaliza acordurile” care ar pune capăt războiului, nu pentru deschiderea negocierilor de la zero.
Poziția Moscovei este, astfel, apropiată de condiția formulată acum de Trump, care spune că vrea un summit atunci când războiul se va afla aproape de final.
Ce spune Ucraina despre intențiile lui Vladimir Putin?
Pe 31 august, președintele Volodimir Zelensko a declarat că informațiile serviciilor de informații ucrainene și ale partenerilor Kievului indică faptul că Vladimir Putin nu ar avea, în prezent, intenția de a opri războiul.