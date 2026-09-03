Aterizare de urgență la Washington. Avionul în care se afla secretarul pentru Securitate Internă al SUA a pierdut un motor în zbor - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 3 sept. 2026, 11:57

Un avion Gulfstream V al Pazei de Coastă a SUA, cu 14 persoane la bord, printre care secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a fost nevoit să aterizeze de urgență la Washington. Pilotul a declarat stare de urgență după defectarea motorului din dreapta.

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