Aterizare de urgență la Washington. Avionul în care se afla secretarul pentru Securitate Internă al SUA a pierdut un motor în zbor - VIDEO

Un avion Gulfstream V al Pazei de Coastă a SUA, cu 14 persoane la bord, printre care secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a fost nevoit să aterizeze de urgență la Washington. Pilotul a declarat stare de urgență după defectarea motorului din dreapta.
Un avion al Pazei de Coastă a Statelor Unite, la bordul căruia se afla secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a aterizat de urgență miercuri pe Aeroportul Național Reagan din Washington, după ce motorul din dreapta s-a defectat în timpul zborului.
Incident aviatic în Capitală: avionul care zbura către Egipt a aterizat în siguranță. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție
Aeronava Gulfstream V, de tip C-37A, zbura de la Atlanta către zona Washington, D.C. și avea 14 persoane la bord. Pilotul a declarat stare de urgență și a cerut să aterizeze imediat, iar avionul a ajuns în siguranță la sol în jurul orei 13:35.
Ce s-a întâmplat cu avionul în care se afla Markwayne Mullin?
Problemele au apărut în timpul zborului, când motorul din partea dreaptă a aeronavei s-a defectat. Echipajul a informat imediat controlorii de trafic aerian și a solicitat aterizarea de urgență pe Aeroportul Național Reagan.
„Tocmai am pierdut motorul din dreapta și dorim să declarăm o situație de urgență și să solicităm o aterizare imediată la DCA”, se aude pe înregistrarea comunicațiilor cu controlul traficului aerian.
În ciuda defecțiunii, piloții au reușit să continue zborul cu un singur motor și să aducă aeronava în siguranță la sol.
Câte persoane se aflau la bordul aeronavei?
Avionul avea 14 persoane la bord, potrivit informațiilor comunicate de pilot. Printre pasageri se afla și Markwayne Mullin.
Aeronava a aterizat în jurul orei 13:35, fără ca în informațiile prezentate să fie menționate persoane rănite.
După incident, Mullin a lăudat modul în care echipajul Pazei de Coastă a gestionat situația și a spus că aterizarea cu un singur motor a părut aproape o operațiune obișnuită.
Ce a spus Markwayne Mullin după aterizarea de urgență?
Markwayne Mullin a povestit că nu a existat panică la bord și a lăudat profesionalismul piloților care au reușit să aterizeze aeronava în siguranță.
„Piloții Gărzii de Coastă a Statelor Unite au făcut ca aterizarea cu un singur motor să pară o operațiune de rutină”, a scris Mullin pe X.
Incident aviatic în ajunul Paștelui. O cursă aeriană Iași - Valencia s-a întors de urgență din zbor și a aterizat la București
Acesta a dezvăluit și că piloții i-au spus după aterizare că nu mai trecuseră printr-o astfel de situație.
„Fără panică, doar profesionalism pur. După ce am aterizat, piloții mi-au spus că a fost o premieră pentru ei! Nu am fi putut fi pe mâini mai bune”, a adăugat el.
Ce se știe despre avionul care a suferit defecțiunea?
Aeronava implicată este un Gulfstream V, de tip C-37A, operat de Paza de Coastă a Statelor Unite. Avionul se află în serviciu din 2002 și are baza la Stația Aeriană Washington.