Rata șomajului a urcat la 3,25% în iulie 2026. ANOFM: 259.889 de persoane sunt înregistrate ca șomere

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 13:29

Rata șomajului înregistrat la nivel național a crescut cu 0,05 puncte procentuale în iulie față de luna precedentă, ajungând la 3,25%, iar numărul total al șomerilor a urcat la 259.889 de persoane, a anunțat, joi, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Este a doua lună consecutivă de creștere, după ce în iunie 2026 rata șomajului se situase la 3,20%.

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