Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Momentul în care un F-16 românesc lovește drona maritimă din apropierea Neptun Deep - VIDEO
Drona Neptun Deep
Imaginile transmise de Ministerul Apărării Naționale surprind intervenția unui avion F-16 românesc asupra dronei maritime descoperite în Marea Neagră. Operațiunea s-a desfășurat în apropierea perimetrului energetic Neptun Deep.
Citește și
- 18:08Alertă în județul Tulcea. Un nou focar de variolă ovină, confirmat în localitatea Peceneaga
- 17:37 Accident pe DN6, în zona Taverna Sârbului din Drobeta-Turnu Severin. Un autotren și două mașini s-au ciocnit
- 17:22Școala Gimnazială nr. 149, pe ultima sută de metri. Elevii vor începe noul an școlar în clădirea modernizată și extinsă
- 17:07Urmărire cu final dramatic în Constanța. Doi polițiști grav răniți, după ce autospeciala s-a răsturnat și a luat foc-VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News