Momentul în care un F-16 românesc lovește drona maritimă din apropierea Neptun Deep - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 14:58

Imaginile transmise de Ministerul Apărării Naționale surprind intervenția unui avion F-16 românesc asupra dronei maritime descoperite în Marea Neagră. Operațiunea s-a desfășurat în apropierea perimetrului energetic Neptun Deep.

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