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Momentul în care un F-16 românesc lovește drona maritimă din apropierea Neptun Deep - VIDEO

Drona Neptun Deep

Drona Neptun Deep

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 14:58

Imaginile transmise de Ministerul Apărării Naționale surprind intervenția unui avion F-16 românesc asupra dronei maritime descoperite în Marea Neagră. Operațiunea s-a desfășurat în apropierea perimetrului energetic Neptun Deep.

Drona se afla în derivă și fusese semnalată de o navă comercială în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța. Două avioane F-16 au fost trimise în misiune după ce s-a stabilit că aparatul reprezenta un pericol pentru angajații platformei și pentru infrastructura energetică din zonă. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a precizat că drona era încărcată cu explozibil, iar Ucraina a confirmat că aparatul nu îi aparținea.

O navă a Gărzii de Coastă se deplasează spre zona intervenției pentru verificarea resturilor rămase după atac. La bord se află și o echipă specializată EOD a Forțelor Navale, care va cerceta fragmentele și va înlătura orice pericol. Operațiunea continuă până când zona va fi declarată sigură.

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