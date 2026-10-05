Șofer băut și drogat, prins după ce a înjurat pietonii pe trecere. A primit o amendă uriașă

Un șofer de 52 de ani din Suceava a ajuns în atenția polițiștilor după o serie de abateri comise chiar în centrul orașului. Bărbatul a trecut pe culoarea roșie a semaforului, apoi a început să claxoneze și să înjure pietonii care traversau regulamentar. Mai mult, acesta le-ar fi făcut și gesturi obscene oamenilor aflați pe trecere. Oprit de polițiști, șoferul a fost testat pentru alcool și substanțe psihoactive, iar verificările au adus noi probleme pentru el.
A trecut pe roșu și a început să înjure pietonii
Incidentul s-a produs duminică, 4 octombrie, în jurul orei 11:00, pe strada Nicolae Bălcescu din Suceava. Un echipaj de poliție a observat autoturismul în momentul în care șoferul nu a respectat culoarea roșie a semaforului de la o trecere pentru pietoni. În loc să oprească, bărbatul a început să-i claxoneze pe cei care traversau regulamentar și să le adreseze injurii. Polițiștii au intervenit și au oprit mașina la scurt timp.
Astfel de cazuri în care șoferi băuți sau drogați ajung la volan continuă să apară în trafic, uneori cu urmări grave. În acest caz, polițiștii au observat că bărbatul emana halenă alcoolică și l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost apoi dus la sediul poliției pentru verificări suplimentare.
DrugTest pozitiv la amfetamine
Testarea preliminară pentru substanțe psihoactive a indicat un rezultat pozitiv la amfetamine. Bărbatul a fost dus ulterior la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a acceptat recoltarea de probe biologice. Analizele de laborator urmează să stabilească dacă în organismul acestuia se aflau efectiv substanțe psihoactive în momentul în care conducea. Până la sosirea rezultatelor, permisul i-a fost retras pentru 72 de ore.
Pentru abaterile constatate în trafic, șoferul a primit amenzi în valoare totală de 5.190 de lei. În plus, dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 120 de zile. Polițiștii continuă verificările și așteaptă rezultatele probelor biologice pentru a stabili dacă sunt întrunite condițiile pentru deschiderea unui dosar penal privind conducerea sub influența unor substanțe. Până atunci, bărbatul rămâne fără dreptul de a conduce în condițiile stabilite de polițiști.