Șofer băut și drogat, prins după ce a înjurat pietonii pe trecere. A primit o amendă uriașă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 oct. 2026, 13:57

Un șofer de 52 de ani din Suceava a ajuns în atenția polițiștilor după o serie de abateri comise chiar în centrul orașului. Bărbatul a trecut pe culoarea roșie a semaforului, apoi a început să claxoneze și să înjure pietonii care traversau regulamentar. Mai mult, acesta le-ar fi făcut și gesturi obscene oamenilor aflați pe trecere. Oprit de polițiști, șoferul a fost testat pentru alcool și substanțe psihoactive, iar verificările au adus noi probleme pentru el.

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