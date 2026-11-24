Publicat 24 nov. 2026, 16:49 Actualizat 24 nov. 2026, 16:50

Brigada Rutieră a anunțat restricții de trafic în București, în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026, pentru organizarea Paradei Militare Naționale și a ceremoniilor dedicate Zilei Naționale a României. Circulația va fi restricționată pe mai multe artere din Capitală, în special în zona Arcului de Triumf. Pentru evitarea zonelor afectate, șoferii pot utiliza patru rute ocolitoare, prin Piața Presei Libere, Bulevardul Mărăști, Strada Turda, Bulevardul Aviatorilor și Bulevardul Aerogării.

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