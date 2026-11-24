Restricții majore de circulație în București, de Ziua Națională a României. Lista străzilor afectate și rutele ocolitoare recomandate
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Brigada Rutieră a anunțat restricții de trafic în București, în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026, pentru organizarea Paradei Militare Naționale și a ceremoniilor dedicate Zilei Naționale a României. Circulația va fi restricționată pe mai multe artere din Capitală, în special în zona Arcului de Triumf. Pentru evitarea zonelor afectate, șoferii pot utiliza patru rute ocolitoare, prin Piața Presei Libere, Bulevardul Mărăști, Strada Turda, Bulevardul Aviatorilor și Bulevardul Aerogării.
Programul paradei militare și a celorlalte manifestații
Marți, 1 decembrie 2026, programul evenimentelor dedicate Zilei Naționale începe la ora 06:00, cu ceremonia militară și religioasă organizată la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, unde vor avea loc depuneri de coroane și jerbe de flori.
De la ora 11:00 este programată Parada Militară Națională, în Piața Arcul de Triumf, urmată, de la ora 12:30, de o expoziție de tehnică militară. Seara, în intervalul 19:00–22:00, va avea loc solemnitatea retragerii cu torțe.
Pentru pregătirea paradei, militarii vor desfășura două antrenamente generale în Piața Arcul de Triumf, pe 28 și 30 noiembrie, în intervalul orar 02:00–17:00.
Ce bulevarde și străzi vor fi închise
În zilele de 28 și 30 noiembrie, respectiv 1 decembrie, între orele 02:00 și 17:00, traficul rutier va fi restricționat gradual pe mai multe artere din nordul Capitalei.
Printre zonele afectate se numără Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere, Strada Alexandru Constantinescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf, precum și Bulevardele Mareșal Constantin Prezan și Mareșal Alexandru Averescu.
Restricțiile vor viza și străzile adiacente, printre care Arhitect Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sg. Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi, Petofi Sandor, Clucerului, Gheorghe Brătianu, Uruguay și Monetăriei, precum și Aleea Primo Nebiolo.
În pasajul de la Piața Presei Libere, circulația va putea fi permisă doar către Piața Montreal.
Totodată, în fiecare dintre cele trei zile va fi eliberată parcarea din rondul Kiseleff.
Restricții suplimentare în zona Arcului de Triumf
Pe lângă restricțiile aplicate în zilele de repetiții și de paradă, începând de luni, 30 noiembrie, ora 12:00, și până marți, 1 decembrie, ora 18:00, vor fi impuse măsuri suplimentare pentru montarea și demontarea tribunei oficiale.
Astfel, vor fi restricționate benzile I, II și III din Piața Arcul de Triumf, pe sensul dinspre Piața Presei Libere către Piața Victoriei, pe tronsonul cuprins între Aleea Primo Nebiolo și Arcul de Triumf.
De asemenea, circulația va fi restricționată pe ambele sensuri ale Străzii Alexandru Constantinescu, între Piața Arcul de Triumf și Bulevardul Mărăști.
Măsurile vor afecta și breteaua care face legătura între Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu și Șoseaua Pavel D. Kiseleff, precum și spațiul din spatele Arcului de Triumf, dintre cele două bulevarde Mareșal Alexandru Averescu și Mareșal Constantin Prezan.
Zonele în care vor fi interzise parcarea și staționarea
Brigada Rutieră va institui restricții privind parcarea și staționarea autovehiculelor în două intervale: 27 noiembrie, ora 10:00 – 28 noiembrie, ora 18:00, respectiv 29 noiembrie, ora 10:00 – 1 decembrie, ora 18:00.
Măsurile vizează supralărgirea Șoselei Pavel D. Kiseleff, în zona Monumentului Infanteriei, Strada Docenților și Aleea Pescăruș, între Intrarea Pescăruș și Restaurantul Pescăruș.
Vor trebui eliberate și parcările din zona de desfășurare a antrenamentelor și paradei, precum și cele de pe Strada Arhitect Ion Mincu, între Piața 1 Mai și Monumentul Eroilor Aerului.
De asemenea, începând de vineri, 27 noiembrie, ora 10:00, până marți, 1 decembrie, ora 17:00, va fi închisă alveola din dreptul stației STB din Piața Arcul de Triumf, pe sensul dinspre Bulevardul Mareșal Constantin Prezan către Piața Presei Libere, pentru amplasarea sistemului de sonorizare.
Acces pietonal restricționat în ziua paradei de 1 decembrie
Marți, 1 decembrie, între orele 02:00 și 14:00, accesul pietonilor va fi interzis în mai multe zone din apropierea Arcului de Triumf.
Restricțiile vor viza Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între Strada Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf, Strada Alexandru Constantinescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf, precum și o parte a trotuarului de pe Bulevardul Mareșal Constantin Prezan.
Tot în acest interval, accesul publicului va fi interzis în zona delimitată din Parcul Regele Mihai I, între Aleea Michael Jackson, Aleea Grădina Japoneză, Aleea Aventura Parc și Bulevardul Constantin Prezan.
Accesul pietonal va fi restricționat, nu complet interzis, pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și Strada Uruguay, pe Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu și pe o porțiune a trotuarului de pe Bulevardul Mareșal Constantin Prezan.
Restricții de circulație și pentru retragerea cu torțe
În seara zilei de 1 decembrie, între orele 19:00 și 22:00, va avea loc retragerea cu torțe, pe prima bandă de circulație, pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bulevardul Regina Elisabeta – Bulevardul Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bulevardul Eroilor Sanitari – Strada Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Șoseaua Cotroceni – Bulevardul Iuliu Maniu – Bulevardul General Paul Teodorescu – Bulevardul Timișoara – sediul Brigăzii 30 Gardă.
Pentru desfășurarea evenimentului, circulația va fi restricționată pe Strada Constantin Mille, între orele 18:00 și 19:30.
De asemenea, între orele 18:40 și 19:45, pentru o perioadă de aproximativ 10 minute, vor fi restricționate benzile I și II ale Căii Victoriei, în fața Palatului Cercului Militar Național, între Strada Constantin Mille și Bulevardul Regina Elisabeta.
Ce rute ocolitoare pot folosi șoferii
Pentru evitarea zonelor aglomerate, Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să utilizeze următoarele trasee alternative:
Șoseaua București-Ploiești – Piața Presei Libere – Piața Montreal – Bulevardul Mărăști – Strada Turda – Bulevardul Ion Mihalache – Piața Victoriei;
Șoseaua București-Ploiești – Piața Presei Libere – Piața Montreal – Bulevardul Mărăști – Strada Turda – Podul Grant;
Piața Victoriei – Bulevardul Aviatorilor – Bulevardul Nicolae Caramfil – Bulevardul Aerogării – Șoseaua București-Ploiești;
Șoseaua Ștefan cel Mare – Strada Barbu Văcărescu – Bulevardul Aerogării – Șoseaua București-Ploiești.
Polițiștii rutieri vor acționa pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor, iar șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele unde se desfășoară evenimentele, să folosească transportul public, în special metroul, și să respecte indicațiile agenților de circulație.
Având în vedere amploarea restricțiilor, bucureștenii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările, în special în zilele de 28 și 30 noiembrie și 1 decembrie, când circulația în nordul Capitalei va fi serios afectată.
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