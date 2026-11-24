Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 nov. 2026, 13:02

Ambasada Statelor Unite la București a transmis, marți, 24 noiembrie 2026, un avertisment pentru româncele care călătoresc în America cu scopul de a naște acolo, astfel încât copiii lor să obțină cetățenia americană. Reprezentanții misiunii diplomatice atrag atenția că folosirea vizei de turist în acest scop reprezintă un abuz asupra sistemului american de vize. Persoanele care ascund adevăratul motiv al călătoriei riscă să își piardă dreptul de a mai intra în Statele Unite, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul