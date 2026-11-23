Brigada Rutieră va impune restricţii de circulaţie în Bucureşti sâmbătă, luni şi marţi, pentru desfăşurarea repetiţiilor generale şi a Paradei Militare Naţionale de 1 Decembrie, organizată în Piaţa Arcul de Triumf. Totodată, Ministerul Apărării Naţionale a anunțat că, în fiecare dintre cele trei zile, vor fi trase câte 21 de salve de tun.
Militari din 16 state aliate, la parada de 1 Decembrie
Peste 2.000 de militari şi specialişti din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor participa la Parada militară organizată de 1 Decembrie, la Bucureşti. Aceştia vor defila cu aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave, potrivit unui anunț transmis luni seară de Ministerul Apărării Naţionale.
La Parada militară vor defila şi peste 300 de militari străini, din cadrul unor detaşamente din Albania, Belgia, Republica Cehă, Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Marele Ducat de Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.
Resticții de circulație în Capitală
Ministerul Apărării anunţă că joi, 26 noiembrie, în Complexul de poligoane Ghencea, începând cu ora 11.00, va avea loc o repetiţie. De asemenea, sâmbătă, 28 noiembrie, în intervalul orar 09.00-16.00, şi luni, 30 noiembrie, între orele 09.00 şi 12.00, la Arcul de Triumf vor avea loc repetiţiile generale pentru Parada Naţională de 1 Decembrie.
Totodată, antrenamentele cu aeronave militare se vor desfăşura în perioada 25-30 noiembrie, la înălţimi mici, în judeţul Ilfov, în Bucureşti şi la Alba Iulia.
Expoziţie de tehnică militară la Arcul de Triumf
Potrivit MApN, de 1 Decembrie, drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară, iar navele maritime şi fluviale vor fi împodobite cu Marele Pavoaz. Totodată, în zona Arcului de Triumf din Bucureşti va fi organizată o expoziţie de tehnică militară, care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14.30.
Ceremonii militare şi religioase vor avea loc şi în garnizoanele în care sunt dislocate mari unităţi şi unităţi militare. Reprezentanţii Armatei României vor participa la pregătirea şi desfăşurarea acestora, la solicitarea şi cu sprijinul autorităţilor locale.
De asemenea, militarii români aflaţi în teatrele de operaţii şi în misiuni externe vor participa la ceremonii militare şi activităţi specifice organizate cu prilejul Zilei Naţionale.