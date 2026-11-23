Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 nov. 2026, 23:08

Brigada Rutieră va impune restricţii de circulaţie în Bucureşti sâmbătă, luni şi marţi, pentru desfăşurarea repetiţiilor generale şi a Paradei Militare Naţionale de 1 Decembrie, organizată în Piaţa Arcul de Triumf. Totodată, Ministerul Apărării Naţionale a anunțat că, în fiecare dintre cele trei zile, vor fi trase câte 21 de salve de tun.

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