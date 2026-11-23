Intervenție de amploare la imobilul de pe Bulevardul Tineretului din București, unde, în luna septembrie, bucăți dintr-un balcon situat la etajul al șaptelea s-au desprins și au căzut peste un autoturism parcat în apropiere. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că au început lucrări de reconstrucție a tuturor balcoanelor, dar și de modernizare a întregii clădiri.
Potrivit edilului, aproximativ 80 de muncitori se află pe șantier și lucrează simultan la mai multe etape ale proiectului. Termenul stabilit pentru finalizarea intervențiilor este 15 decembrie.
Toate balcoanele blocului sunt reconstruite de la zero
Incidentul din 21 septembrie, când o parte din fațada unui balcon de la etajul al șaptelea s-a desprins și a avariat o mașină parcată, a determinat autoritățile locale să intervină asupra imobilului.
Daniel Băluță a explicat că lucrările vizează toate balcoanele blocului, care sunt demontate și refăcute integral. Noile construcții vor avea structuri metalice, tâmplărie termoizolantă și finisaje interioare complete.
Blocul este reabilitat, iar subsolul beneficiază de instalații noi
Pe lângă reconstrucția balcoanelor, proiectul cuprinde și alte lucrări menite să îmbunătățească starea clădirii. Pereții exteriori sunt izolați cu vată minerală rezistentă la foc, terasa este reabilitată, iar subsolul este modernizat.
De asemenea, au fost schimbate instalațiile de distribuție pe orizontală pentru alimentarea cu apă caldă, apă rece și încălzire.
În ceea ce privește balcoanele, intervențiile includ turnarea șapei, montarea izolației din vată minerală și folosirea plăcilor de gips-carton rezistente la umezeală. La final, spațiile vor fi predate proprietarilor finisate, zugrăvite în alb și curățate.
Primarul a precizat că au fost mobilizate resursele necesare pentru accelerarea lucrărilor, subliniind că prioritatea este eliminarea riscurilor care ar putea pune în pericol locatarii.
Balconul s-a prăbușit peste o mașină în septembrie
Atunci, fațada și părțile laterale ale unui balcon aflat la etajul al șaptelea s-au desprins și au căzut peste un autoturism parcat în apropierea blocului.
Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă pagubele produse mașinii și riscul reprezentat de desprinderea elementelor de construcție au determinat demararea intervențiilor asupra clădirii.
Autoritățile locale estimează că lucrările de reconstrucție și modernizare vor fi încheiate până la 15 decembrie.