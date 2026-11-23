Publicat 23 nov. 2026, 19:01 Actualizat 23 nov. 2026, 19:04

Intervenție de amploare la imobilul de pe Bulevardul Tineretului din București, unde, în luna septembrie, bucăți dintr-un balcon situat la etajul al șaptelea s-au desprins și au căzut peste un autoturism parcat în apropiere. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că au început lucrări de reconstrucție a tuturor balcoanelor, dar și de modernizare a întregii clădiri.

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