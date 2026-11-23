Accident rutier în județul Argeș, luni dimineață, 23 noiembrie. Un microbuz școlar în care s-ar fi aflat mai mulți copii a fost implicat într-o coliziune cu o autoutilitară, în comuna Băiculești. La locul incidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv o autospecială destinată transportului victimelor multiple. Potrivit primelor informații, mai mulți copii ar avea nevoie de îngrijiri medicale.
UPDATE - 12 copii se aflau în vehicul
Noi informații despre accidentul produs luni dimineață în comuna Băiculești, județul Argeș. În microbuzul școlar se aflau 13 persoane, dintre care 12 copii și șoferul. Până la sosirea echipajelor ISU, ocupanții microbuzului s-au deplasat în incinta unei unități de învățământ. Toți elevii au fost evaluați medical, iar trei dintre ei au fost transportați la spital după ce au acuzat dureri la nivelul membrelor și al capului. De asemenea, șoferul microbuzului a fost dus la spital, prezentând dureri în aceleași zone.
Știre inițială: Microbuz școlar cu copii, implicat într-un accident în Argeș
Accidentul s-a produs luni dimineață, pe raza comunei Băiculești, din județul Argeș. Din primele informații, un microbuz școlar în care se aflau mai mulți copii a fost implicat într-un eveniment rutier alături de o autoutilitară. Autoritățile au fost alertate imediat, iar la locul accidentului au fost trimise echipaje de salvare pentru evaluarea persoanelor implicate și acordarea primului ajutor. Potrivit informațiilor inițiale, mai mulți copii ar avea nevoie de îngrijiri medicale. Numărul exact al persoanelor rănite și gravitatea eventualelor leziuni nu au fost încă stabilite.
Mobilizare de urgență a pompierilor. Autospecială pentru victime multiple, trimisă la fața locului
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a confirmat producerea accidentului și a anunțat mobilizarea mai multor echipaje pentru gestionarea situației.
Prezența autospecialei pentru transportul victimelor multiple permite echipajelor să intervină în situațiile în care mai multe persoane ar putea avea nevoie de asistență medicală în același timp. Salvatorii evaluează persoanele implicate și stabilesc dacă este necesar transportul acestora la spital. Până la ultimele informații disponibile, nu a fost comunicat oficial numărul copiilor aflați în microbuz și nici câte persoane au fost rănite.
Polițiștii verifică împrejurările accidentului
La locul accidentului au ajuns și echipaje de poliție, care au început verificările pentru a stabili cum s-a produs coliziunea dintre microbuzul școlar și autoutilitară. Cercetările urmăresc clarificarea împrejurărilor în care cele două vehicule au fost implicate în accident și stabilirea eventualelor responsabilități. Starea copiilor aflați în microbuz urmează să fie clarificată după evaluările medicale efectuate de echipajele de intervenție.