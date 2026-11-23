Publicat 23 nov. 2026, 08:57 Actualizat 23 nov. 2026, 09:06

Accident rutier în județul Argeș, luni dimineață, 23 noiembrie. Un microbuz școlar în care s-ar fi aflat mai mulți copii a fost implicat într-o coliziune cu o autoutilitară, în comuna Băiculești. La locul incidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv o autospecială destinată transportului victimelor multiple. Potrivit primelor informații, mai mulți copii ar avea nevoie de îngrijiri medicale.

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