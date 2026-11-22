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Locale· 1 min citire
Tragedie în Munții Maramureșului. Un ucrainean a murit după ce s-a rătăcit în zona montană. Alți doi au fost salvați
FOTO: ITPF Sighetu Marmației
Un cetățean ucrainean a murit, iar alți doi au fost salvați de echipe mixte de polițiști de frontieră și salvamontiști, după ce s-au rătăcit într-o zonă montană din apropierea frontierei de stat, în Munții Maramureșului, a informat duminică purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, Alina Petraru.
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