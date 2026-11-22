Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 nov. 2026, 17:02

Un cetățean ucrainean a murit, iar alți doi au fost salvați de echipe mixte de polițiști de frontieră și salvamontiști, după ce s-au rătăcit într-o zonă montană din apropierea frontierei de stat, în Munții Maramureșului, a informat duminică purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, Alina Petraru.

Distribuie articolul