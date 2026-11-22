O ambulanță care transporta de urgență un pacient la Spitalul din Bârlad a fost implicată într-un accident rutier, după ce un șofer grăbit a ieșit dintr-o coloană de mașini fără să țină cont de semnalele autospecialei. În urma impactului, ambulanțierul a fost rănit și a ajuns la spital, iar vehiculul medical a suferit avarii atât de grave încât nu a mai putut fi folosit. Pentru transportarea pacientului a fost nevoie de intervenția unui alt echipaj medical.
Ambulanță aflată în misiune, implicată într-un accident după manevra unui șofer grăbit
Incidentul s-a produs în județul Vaslui, în timp ce o ambulanță transporta către Spitalul din Bârlad un bărbat de 43 de ani, care fusese rănit într-un accident de tractor. Pentru a ajunge cât mai repede la unitatea medicală, ambulanțierul a început depășirea unei coloane de autoturisme, având în funcțiune semnalele luminoase și acustice, conform VremeaNouă.ro.
În timpul manevrei, unul dintre șoferii aflați în coloană a ieșit brusc pentru a depăși, fără să țină cont de ambulanța care se apropia. Autospeciala a lovit din spate autoturismul, iar impactul a provocat rănirea ambulanțierului și avarierea gravă a vehiculului medical. Situația a devenit cu atât mai dificilă cu cât în ambulanță se afla deja un pacient care avea nevoie să ajungă la spital. În loc să își continue drumul, echipajul medical a fost nevoit să solicite ajutor, iar la locul accidentului au fost trimise alte autospeciale pentru preluarea persoanelor implicate, conform Vremeanoua.ro.
Ambulanțierul a suferit un traumatism toracic. Pacientul a fost preluat de un alt echipaj
În urma coliziunii, ambulanțierul a suferit un traumatism toracic și a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului a fost solicitată o altă ambulanță, care l-a preluat și l-a transportat la Spitalul din Bârlad pentru investigații și tratament. Bărbatul de 43 de ani, care era transportat inițial la spital după accidentul de tractor, nu a suferit alte leziuni în urma coliziunii. Pentru acesta a fost trimisă o a treia ambulanță, astfel încât să își poată continua drumul către unitatea medicală.
Din fericire, în autoturismul implicat în accident nu au fost înregistrate victime. În schimb, autospeciala medicală a suferit avarii importante și a devenit nefuncțională. Vehiculul nu a mai putut pleca de la locul accidentului pe propriile roți, fiind ridicat pe o platformă și transportat la service pentru reparații.