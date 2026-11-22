Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 10:28

O ambulanță care transporta de urgență un pacient la Spitalul din Bârlad a fost implicată într-un accident rutier, după ce un șofer grăbit a ieșit dintr-o coloană de mașini fără să țină cont de semnalele autospecialei. În urma impactului, ambulanțierul a fost rănit și a ajuns la spital, iar vehiculul medical a suferit avarii atât de grave încât nu a mai putut fi folosit. Pentru transportarea pacientului a fost nevoie de intervenția unui alt echipaj medical.

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