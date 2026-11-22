A fost găsit șoferul care a fugit de polițiști în timpul unei razii desfășurate în apropierea Bucureștiului și a intrat cu mașina într-un copac. Bărbatul a încercat să scape de oamenii legii inclusiv pe jos, prin pădure, după ce a provocat accidentul. În cele din urmă, a fost prins și sancționat cu o amendă de 8.000 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 30 de zile, conform Realitatea PLUS.
O razie a polițiștilor din apropierea Capitalei s-a transformat într-o urmărire după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalele agenților. În loc să tragă pe dreapta, bărbatul a accelerat și a încercat să scape de echipajul de poliție.
Cursa s-a încheiat cu un accident, după ce șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un copac. Nici măcar impactul nu l-a determinat să se oprească. Bărbatul a coborât din autoturism și a fugit în pădure, sperând că va reuși să scape de polițiști. Agenții au pornit imediat în urmărirea lui, iar la locul accidentului a fost chemată și o echipă de criminaliști, care a verificat mașina și împrejurările în care s-a produs incidentul.
Amendă de 8.000 de lei și permis reținut pentru 30 de zile
După ce a fost prins, șoferul a fost testat pentru consumul de alcool și substanțe interzise. Ambele rezultate au fost negative, astfel că fuga sa nu ar fi avut legătură cu un eventual consum de alcool sau droguri. Bărbatul le-a explicat polițiștilor că nu a oprit deoarece nu trecuse autoturismul pe numele său. Acesta își recuperase mașina de la amanet, însă nu făcuse formalitățile pentru înscrierea vehiculului pe numele lui.
Explicația nu l-a scutit de sancțiuni. Polițiștii i-au aplicat o amendă de 8.000 de lei și i-au reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Astfel, încercarea de a evita un control rutier s-a încheiat pentru bărbat cu o mașină avariată, o amendă consistentă și pierderea temporară a dreptului de a conduce.