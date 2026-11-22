Publicat 22 nov. 2026, 08:30 Sursă Realitatea PLUS

A fost găsit șoferul care a fugit de polițiști în timpul unei razii desfășurate în apropierea Bucureștiului și a intrat cu mașina într-un copac. Bărbatul a încercat să scape de oamenii legii inclusiv pe jos, prin pădure, după ce a provocat accidentul. În cele din urmă, a fost prins și sancționat cu o amendă de 8.000 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 30 de zile, conform Realitatea PLUS.

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