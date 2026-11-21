Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 14:44

Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în municipiul Arad. O tânără de 26 de ani a fost lovită de o mașină în timp ce se afla pe trotuar, după ce șoferul, un bărbat de 42 de ani, ar fi suferit un episod de pierdere a cunoștinței la volan. Impactul a fost puternic, iar femeia a suferit mai multe traumatisme și a fost transportată de urgență la spital.

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