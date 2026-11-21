Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în municipiul Arad. O tânără de 26 de ani a fost lovită de o mașină în timp ce se afla pe trotuar, după ce șoferul, un bărbat de 42 de ani, ar fi suferit un episod de pierdere a cunoștinței la volan. Impactul a fost puternic, iar femeia a suferit mai multe traumatisme și a fost transportată de urgență la spital.
Șoferului i s-ar fi făcut rău la volan. Mașina a ajuns direct pe trotuar
Accidentul s-a produs în jurul orei 09:24, în zona Cimitirului UTA din Arad. Din primele informații, bărbatul de 42 de ani ar fi suferit un episod convulsiv, urmat de pierderea cunoștinței, în timp ce conducea autoturismul. Mașina a scăpat de sub control, a părăsit partea carosabilă și a urcat pe trotuar, unde a lovit-o pe tânăra de 26 de ani.
Inițial, autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 cu privire la o tamponare între două autoturisme. Ulterior, echipajele de intervenție au constatat că în accident fusese rănită și o persoană care se afla pe trotuar.
Tânăra a suferit traumatisme la cap, coloană și la un picior
La locul accidentului au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Arad, unul de tip C2 și unul de tip B2, pentru acordarea primului ajutor și transportarea răniților la spital.
Tânăra de 26 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral, însoțit de pierderea cunoștinței, precum și leziuni la nivelul coloanei vertebrale și al unui membru inferior. Aceasta a fost preluată de echipajul medical și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Arad, pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Și șoferul în vârstă de 42 de ani a avut nevoie de asistență medicală. Bărbatul a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă și transportat la aceeași unitate medicală, după episodul de pierdere a cunoștinței suferit la volan, conform Specialarad.ro.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările accidentului
Primele informații indică faptul că accidentul ar fi fost provocat de o problemă medicală apărută brusc în timp ce bărbatul conducea. Deocamdată, nu a fost stabilită cauza exactă a episodului de pierdere a cunoștinței și nici dacă acesta a fost singurul factor care a dus la producerea accidentului.