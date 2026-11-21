Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 07:05

Un nou cutremur s-a produs sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în zona seismică Vrancea, la numai trei zile după seismul puternic de 5,7 care a zguduit România. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), mișcarea seismică a avut magnitudinea de 3,4 și s-a înregistrat la o adâncime de 140 de kilometri.

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