Un nou cutremur s-a produs sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în zona seismică Vrancea, la numai trei zile după seismul puternic de 5,7 care a zguduit România. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), mișcarea seismică a avut magnitudinea de 3,4 și s-a înregistrat la o adâncime de 140 de kilometri.
Cutremurul a avut loc la ora 05:26:25, în județul Vrancea. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 34 de kilometri vest de Focșani și la aproape 70 de kilometri nord de Buzău, potrivit datelor transmise de seismologi.
Unde s-a produs cutremurul de sâmbătă dimineață
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că seismul a fost unul slab și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante. Potrivit INFP, mișcarea seismică s-a produs la 34,3 kilometri vest de Focșani, 69,5 kilometri nord de Buzău și 76,2 kilometri est de Sfântu-Gheorghe.
De asemenea, cutremurul a fost înregistrat la 87,2 kilometri sud-vest de Bârlad, 89,1 kilometri sud de Bacău și 90,5 kilometri est de Brașov.
Un nou seism după cutremurul de 5,7 care a zguduit România miercuri
Mișcarea seismică de sâmbătă vine la trei zile după cutremurul cu magnitudinea de 5,7 din Vrancea, produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48. Seismul a avut loc la o adâncime de 120,8 kilometri și a fost resimțit în numeroase orașe din România, inclusiv în București.
În urma cutremurului de miercuri, două persoane au fost rănite, iar mai mulți oameni au suferit atacuri de panică. Una dintre victime a fost lovită de ușa unui dulap în județul Galați, iar o femeie din Râmnicu Sărat a fost rănită după ce mai multe obiecte de mobilier au căzut peste ea. Tot miercuri, în zona seismică Vrancea au fost înregistrate alte două cutremure, cu magnitudinile de 2 și 3,1. Primul s-a produs la ora 14:25, la o adâncime de 17,5 kilometri, iar al doilea a avut loc la ora 20:05, la o adâncime de 124,4 kilometri.