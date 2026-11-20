Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 20 nov. 2026, 10:51

Cantități impresionante de deșeuri, în special materiale plastice, au fost adunate de viitura de pe râul Lăpuș în zona podului de la Cătălina, județul Maramureș. Sticle, ambalaje, scutece și resturi menajere au fost transportate de ape și s-au blocat în dreptul unei estacade provizorii care susține conducte de apă și canalizare, precum și cabluri de fibră optică. Acumularea de gunoaie a pus presiune pe structura temporară, care a fost deplasată.

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