Cantități impresionante de deșeuri, în special materiale plastice, au fost adunate de viitura de pe râul Lăpuș în zona podului de la Cătălina, județul Maramureș. Sticle, ambalaje, scutece și resturi menajere au fost transportate de ape și s-au blocat în dreptul unei estacade provizorii care susține conducte de apă și canalizare, precum și cabluri de fibră optică. Acumularea de gunoaie a pus presiune pe structura temporară, care a fost deplasată.
Imaginile surprinse în zonă arată cantitatea mare de deșeuri purtate de apă. Situația a readus în atenție problema poluării râurilor din județ și a depozitării ilegale a gunoiului în apropierea cursurilor de apă.
Viitura a adunat deșeurile în zona podului de la Cătălina
În ultimele două săptămâni, ploile abundente au dus la creșterea nivelului râului Lăpuș. Apele au antrenat deșeuri abandonate în natură, care s-au acumulat în zona lucrărilor de la Cătălina.
Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, presiunea exercitată de gunoaiele adunate în apă a deplasat estacada provizorie pe care sunt susținute rețelele de utilități. A fost nevoie de intervenții inclusiv pe timpul nopții pentru refacerea structurii temporare și a conductei de canalizare afectate.
Oficialul a precizat că noul pod aflat în construcție nu a fost deteriorat, iar lucrările la acesta au continuat. Incidentul a vizat estacada provizorie pentru utilități, nu structura podului.
Autoritățile anunță verificări și măsuri împotriva poluării
După apariția imaginilor cu deșeurile adunate pe râul Lăpuș, conducerea Consiliului Județean Maramureș a anunțat că va transmite adrese oficiale către Ministerul Mediului, Apele Române, Garda Națională de Mediu și Instituția Prefectului.
Demersurile vizează verificarea zonelor afectate, identificarea surselor de poluare și stabilirea unor măsuri pentru curățarea cursurilor de apă. De asemenea, Gabriel Zetea a anunțat că va solicita analizarea unor măsuri legislative mai ferme împotriva persoanelor care abandonează ilegal deșeuri în râuri sau pe malurile acestora.
La rândul său, prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu, a anunțat intenția organizării unor controale coordonate pentru combaterea depozitării ilegale a deșeurilor. Acesta a atras atenția asupra efectelor pe care gunoaiele ajunse în apă le pot avea asupra comunităților și infrastructurii.
Autoritățile au făcut apel la locuitori să nu mai arunce gunoaie în natură și să semnaleze locurile în care se practică depozitarea ilegală.