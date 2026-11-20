Tragedie fără margini în județul Prahova, unde Ioana, o tânără de 26 de ani, și fiica sa, Sofia, în vârstă de numai 3 ani, și-au pierdut viața după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren. Primele imagini cu cele două victime au apărut în spațiul public, iar ultima postare a mamei, publicată pe rețelele sociale cu mai bine de două luni înainte de accident, capătă acum o semnificație dureroasă.
Ioana și Sofia, mamă și fiică, au murit în urma unui accident feroviar devastator produs în apropierea stației Cap Roșu, din zona localității Florești, județul Prahova. Cele două se aflau într-o mașină care a fost acroșată de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată.
Accidentul s-a transformat într-o tragedie, în ciuda eforturilor depuse de echipele de intervenție. Ioana, în vârstă de 26 de ani, a rămas prinsă între fiarele contorsionate ale autoturismului, în timp ce fetița sa, în vârstă de 3 ani, a fost găsită pe carosabil, inconștientă.
Ioana și fetița ei de 3 ani nu au mai putut fi salvate
Imediat după producerea accidentului, la fața locului au fost trimise echipaje de pompieri, ambulanțe și personal medical. Salvatorii au intervenit pentru extragerea mamei dintre resturile autoturismului și pentru acordarea primului ajutor celor două victime.
Pompierii militari au reușit să o scoată pe Ioana din mașina distrusă, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul acesteia.
Nici pentru Sofia nu s-a mai putut face nimic. Copila fusese găsită în stare de inconștiență, iar echipajele medicale au încercat să o readucă la viață. Din nefericire, leziunile suferite au fost incompatibile cu viața.
Moartea celor două a lăsat în urmă o familie distrusă de durere. Ioana locuia împreună cu familia sa în Câmpina și era angajată la o companie din domeniul mobilei. Era căsătorită și avea o singură fetiță, Sofia.
Potrivit informațiilor transmise de apropiați și vecini, soțul tinerei a fost profund afectat de pierderea soției și a copilului.
Ultimul mesaj publicat de Ioana înainte de tragedie
După apariția primelor imagini cu Ioana și Sofia, atenția s-a îndreptat și către activitatea tinerei din mediul online. Ultima sa postare de pe Facebook datează de mai bine de două luni și conține un mesaj despre educație, respect și valorile pe care părinții ar trebui să le transmită copiilor.
Deși Sofia avea doar 3 ani, Ioana vorbea despre importanța educației și despre felul în care cei mici trebuie învățați să îi trateze pe cei din jur. Tânăra obișnuia să distribuie și mesaje cu caracter religios, semn că spiritualitatea ocupa un loc important în viața sa.
Textul publicat înainte de începerea noului an școlar este acum privit cu multă emoție de cei care au cunoscut-o:
„Dacă tot începe școala și ești stresat cu ultimele pregătiri, nu uita să pui în ghiozdanul copilului tău bunul-simț, respectul pentru ceilalți, empatia față de copiii care nu au aceleași șanse și un strop de bunătate.
Pentru că, mai târziu în viață, atunci când materiile se uită, felul în care te-ai comportat și i-ai tratat pe ceilalți rămâne pentru toată viața”.
Mesajul tinerei mame, în care vorbea despre bunătate, empatie și educație, capătă acum o încărcătură emoțională aparte. Ioana și Sofia au plecat împreună, iar familia și apropiații trebuie să facă față unei pierderi cumplite.