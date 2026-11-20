Publicat 20 nov. 2026, 10:22 Actualizat 20 nov. 2026, 10:23

Tragedie fără margini în județul Prahova, unde Ioana, o tânără de 26 de ani, și fiica sa, Sofia, în vârstă de numai 3 ani, și-au pierdut viața după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren. Primele imagini cu cele două victime au apărut în spațiul public, iar ultima postare a mamei, publicată pe rețelele sociale cu mai bine de două luni înainte de accident, capătă acum o semnificație dureroasă.

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