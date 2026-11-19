Publicat 19 nov. 2026, 11:29 Actualizat 19 nov. 2026, 12:15

Un grav accident feroviar s-a produs în zona Cap Roşu din localitatea Floreşti, judeţul Prahova, după ce un autoturism care a pătruns pe calea ferată a fost lovit de un tren de călători care circula pe ruta Galaţi – Braşov. O femeie în vârstă de 26 de ani și o fetiță de trei ani și sale luni au murit.

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