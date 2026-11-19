Un grav accident feroviar s-a produs în zona Cap Roşu din localitatea Floreşti, judeţul Prahova, după ce un autoturism care a pătruns pe calea ferată a fost lovit de un tren de călători care circula pe ruta Galaţi – Braşov. O femeie în vârstă de 26 de ani și o fetiță de trei ani și sale luni au murit.
UPDATE - A murit și copilul grav rănit în accidentul feroviar de la Florești
O fetiță în vârstă de 3 ani și 6 luni, grav rănită în urma accidentului feroviar produs joi, în localitatea Florești, județul Prahova, a murit la spital, în ciuda eforturilor depuse de echipele de salvare.
Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, copilul a fost găsit în afara autoturismului, în stop cardio-respirator, fiind preluat de pompieri pentru efectuarea manevrelor de resuscitare.
În urma impactului, o femeie în vârstă de 26 de ani și-a pierdut, de asemenea, viața. Aceasta a fost scoasă de salvatori dintre fiarele contorsionate ale mașinii, însă echipajele medicale au constatat decesul.
Accidentul s-a produs după ce trenul care circula pe ruta Galați–Brașov, având aproximativ 200 de pasageri la bord, a lovit autoturismul în care se aflau cele două victime.
Conform unor surse judiciare, trecerea la nivel cu calea ferată unde s-a produs tragedia nu era prevăzută cu bariere. Cu toate acestea, semnalele acustice și luminoase de avertizare funcționau în momentul producerii accidentului.
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Femeia a murit, iar copilul a fost găsit în afara maşinii
În autoturism se aflau o femeie şi un copil de doi ani. Femeia a rămas încarcerată în urma impactului şi a fost scoasă din maşină de echipajele de descarcerare. Din păcate, aceasta nu a supravieţuit, fiind declarată decedată la faţa locului.
Copilul a fost găsit în afara autoturismului, existând suspiciunea că a fost aruncat din maşină în urma impactului. Acesta se afla în stop cardio-respirator, iar pompierii au început manevrele de resuscitare.
Aproximativ 200 de persoane se aflau în tren
Trenul implicat în accident circula pe ruta Galaţi – Braşov şi transporta aproximativ 200 de călători. Potrivit primelor informaţii, niciunul dintre pasageri nu ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.
La momentul transmiterii informaţiilor, echipajele de salvare continuau intervenţia pentru salvarea copilului. Circumstanţele în care autoturismul a ajuns pe calea ferată urmează să fie stabilite.