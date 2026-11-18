Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 12:45

Momente de panică într-un mijloc de transport în comun din București, după ce o adolescentă de 17 ani ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 42 de ani. Fata a început să strige după ajutor, iar un pasager a intervenit și l-a îndepărtat pe presupusul agresor. Incidentul s-a petrecut pe 1 octombrie, însă bărbatul a fost arestat preventiv abia pe 16 noiembrie. Anchetatorii au descoperit că acesta mai fusese condamnat de două ori pentru infracțiuni comise cu violență.

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