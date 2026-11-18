Momente de panică într-un mijloc de transport în comun din București, după ce o adolescentă de 17 ani ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 42 de ani. Fata a început să strige după ajutor, iar un pasager a intervenit și l-a îndepărtat pe presupusul agresor. Incidentul s-a petrecut pe 1 octombrie, însă bărbatul a fost arestat preventiv abia pe 16 noiembrie. Anchetatorii au descoperit că acesta mai fusese condamnat de două ori pentru infracțiuni comise cu violență.
Fată de 17 ani, agresată într-un mijloc de transport din București. Un pasager a sărit în ajutor
Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 1 octombrie 2026, într-un mijloc de transport în comun care circula între două stații din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 42 de ani ar fi profitat de faptul că adolescenta nu se putea apăra în acel moment, fiind luată prin surprindere, și ar fi încercat să comită acte de natură sexuală asupra acesteia. Individul ar fi atins-o cu mâna în zona genunchiului, însă fata s-a retras imediat și a început să strige după ajutor.
Unul dintre călătorii aflați în mijlocul de transport în comun a intervenit pentru a o proteja pe adolescentă. Potrivit procurorilor, acesta s-a luptat cu presupusul agresor și a reușit, în cele din urmă, să îl îndepărteze. Incidentul a fost adus în atenția autorităților, tatăl fetei fiind cel care a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a reclama cele întâmplate. Ulterior, polițiștii au început cercetările pentru identificarea bărbatului și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.
Bărbatul de 42 de ani, arestat preventiv pentru 30 de zile. Era recidivist
După aproximativ o lună și jumătate de la incident, anchetatorii au dispus aducerea bărbatului la audieri. Pe 16 noiembrie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva acestuia pentru tentativă la agresiune sexuală asupra unui minor. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, măsura fiind valabilă până la 15 decembrie 2026, inclusiv.
În urma verificărilor, procurorii au stabilit că bărbatul este recidivist. Acesta fusese condamnat definitiv de două ori pentru tâlhărie calificată, infracțiune care implică folosirea violenței sau a amenințărilor în anumite împrejurări. Antecedentele sale au fost menționate și în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Un alt caz de agresiune sexuală asupra unor minore în mijloacele de transport a fost investigat în Capitală în luna mai, când polițiștii au reținut un bărbat de 91 de ani, suspectat că ar fi agresat două adolescente în autobuz și într-o stație.
Ancheta continuă sub supravegherea unui procuror specializat în abuzuri asupra minorilor
Cercetările în cazul adolescentei de 17 ani sunt continuate de polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul și să finalizeze cercetările. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, iar arestarea preventivă reprezintă o măsură procesuală, nu o condamnare.