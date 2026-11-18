Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 07:54

O animație arată cum s-au propagat undele seismice în urma cutremurului cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri, 18 noiembrie, în zona Vrancea. Reprezentarea grafică ilustrează modul în care energia eliberată în interiorul Pământului s-a transmis în toate direcțiile, ajungând să fie resimțită în numeroase localități din România, inclusiv la sute de kilometri de epicentru.

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