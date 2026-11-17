Traficul rutier se desfăşoară în condiţii dificile, marți dimineaţă, pe mai multe drumuri din România, din cauza ceţii dense, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe anumite sectoare chiar sub 50 de metri. Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudenţă, să reducă viteza şi să păstreze o distanţă mai mare faţă de vehiculele din faţă.
Potrivit Centrului Infotrafic, probleme de vizibilitate au fost semnalate pe mai multe artere rutiere din judeţele Cluj, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Mureş.
Ceaţă pe autostrada A3. Ce sectoare sunt afectate
Condiţii dificile de trafic sunt şi pe autostrada A3, unde ceaţa reduce vizibilitatea sub 100 de metri pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădăşelu, între kilometrii 1–12 şi 45–61.
În acelaşi timp, la nivel naţional, circulaţia se desfăşoară în principal pe un carosabil umed, în condiţiile în care sunt semnalate precipitaţii sub formă de ploaie.
Cum se circulă pe principalele autostrăzi şi drumuri naţionale
Pe autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Braşov şi A7 Ploieşti – Bacău, dar şi pe DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, traficul se desfăşoară pe carosabil umed.
Pe aceste artere sunt semnalate precipitaţii sub formă de ploaie, însă vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic se menţin în limite normale.
Recomandările poliţiştilor pentru şoferi în condiţii de ceaţă
Pentru prevenirea accidentelor rutiere, poliţiştii recomandă adaptarea vitezei la condiţiile de drum, mărirea distanţei de siguranţă faţă de celelalte autovehicule şi utilizarea corespunzătoare a sistemelor de iluminare.
De asemenea, conducătorii auto care circulă pe autostradă trebuie să respecte câteva reguli importante pentru evitarea situaţiilor periculoase:
Nu opriţi pe benzile de circulaţie sau pe banda de urgenţă!
În cazul unei pene ori al unei defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie.
Purtaţi vesta reflectorizantă înainte de a coborî din autovehicul.
Scoateţi pasagerii în afara părţii carosabile, într-un loc sigur.
Amplasaţi triunghiurile reflectorizante unul după celălalt, la distanţe mai mari.
Poliţiştii le recomandă şoferilor să manifeste prudenţă pe întreaga durată a deplasării, în special în zonele afectate de ceaţă şi pe sectoarele de drum unde carosabilul este umed, pentru a evita producerea accidentelor rutiere.