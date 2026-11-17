Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 nov. 2026, 08:08

Traficul rutier se desfăşoară în condiţii dificile, marți dimineaţă, pe mai multe drumuri din România, din cauza ceţii dense, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe anumite sectoare chiar sub 50 de metri. Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudenţă, să reducă viteza şi să păstreze o distanţă mai mare faţă de vehiculele din faţă.

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