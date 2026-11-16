Protest la un liceu de prestigiu din Timișoara! Elevii refuză să intre la ore din cauza colegului care s-a fotografiat cu un cuțit în clasă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 nov. 2026, 11:35

Tensiuni la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara, unde elevii unei clase de a VIII-a au decis să nu mai participe la cursuri până când conducerea unității de învățământ nu va găsi o soluție pentru situația creată de unul dintre colegii lor. Luni, copiii și părinții au organizat un protest în curtea școlii, reclamând că nu se mai simt în siguranță după ce un elev s-a fotografiat ținând un cuțit în mână chiar în sala de clasă.

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