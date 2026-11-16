Protest la un liceu de prestigiu din Timișoara! Elevii refuză să intre la ore din cauza colegului care s-a fotografiat cu un cuțit în clasă

Tensiuni la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara, unde elevii unei clase de a VIII-a au decis să nu mai participe la cursuri până când conducerea unității de învățământ nu va găsi o soluție pentru situația creată de unul dintre colegii lor. Luni, copiii și părinții au organizat un protest în curtea școlii, reclamând că nu se mai simt în siguranță după ce un elev s-a fotografiat ținând un cuțit în mână chiar în sala de clasă.
Conflictul a izbucnit după apariția pe rețelele de socializare a unei fotografii în care băiatul apare cu un cuțit în timpul orelor de curs. Imaginea a stârnit îngrijorare în rândul colegilor și al familiilor acestora, care consideră că incidentul ridică probleme serioase privind siguranța elevilor.
Elevii refuză să mai participe la cursuri până la rezolvarea situației
Nemulțumirea vizează clasa a VIII-a C, ai cărei elevi au anunțat că nu vor reveni la ore până când nu va fi identificată o soluție concretă în privința colegului care a provocat incidentul.
Luni, părinții și copiii s-au adunat în curtea liceului din Timișoara pentru a-și exprima dezacordul față de modul în care a fost gestionată situația.
Familiile susțin că măsurile luate până acum nu sunt suficiente pentru a le oferi copiilor sentimentul de siguranță necesar desfășurării activităților școlare.
Ce sancțiune a primit elevul care s-a fotografiat cu un cuțit
În urma incidentului, conducerea școlii a dispus sancționarea elevului. Acestuia i-a fost diminuată nota la purtare și i-a fost aplicată o suspendare de cinci zile de la cursuri.
Părinții colegilor săi reclamă însă că băiatul ar fi avut și alte abateri disciplinare, motiv pentru care consideră că sancțiunea actuală nu rezolvă problema pe termen lung.
Aceștia solicită intervenția conducerii liceului și adoptarea unor măsuri care să împiedice repetarea unor astfel de situații.
Părinții au sesizat conducerea liceului și Ministerul Educației
Pentru a obține o rezolvare, părinții au transmis memorii către conducerea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau”, Inspectoratul Școlar și Ministerul Educației.
Aceștia cer autorităților din domeniul educației să analizeze cazul și să intervină pentru restabilirea unui climat de siguranță în clasă.
Până la identificarea unei soluții acceptate de familii, elevii clasei a VIII-a C își mențin poziția de a nu participa la cursuri, protestul de luni evidențiind amploarea nemulțumirilor provocate de incident.