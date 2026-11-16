Explozie puternică într-o locuință din municipiul Bacău. O femeie de 70 de ani a suferit arsuri

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 nov. 2026, 09:40

O explozie neurmată de incendiu, provocată de o butelie, s-a produs luni într-o locuinţă din municipiul Bacău. În urma deflagraţiei, o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani a suferit mai multe arsuri, iar locuinţa a fost afectată, fiind necesară evaluarea acesteia de către specialişti.

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