Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Explozie puternică într-o locuință din municipiul Bacău. O femeie de 70 de ani a suferit arsuri

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 nov. 2026, 09:40

O explozie neurmată de incendiu, provocată de o butelie, s-a produs luni într-o locuinţă din municipiul Bacău. În urma deflagraţiei, o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani a suferit mai multe arsuri, iar locuinţa a fost afectată, fiind necesară evaluarea acesteia de către specialişti.

O femeie de 70 de ani a suferit arsuri de gradul I și II

La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În această dimineaţă, pompierii băcăuani au fost solicitaţi să intervină în municipiul Bacău, pe strada Ilarie Voronca, în urma exploziei unei butelii, neurmate de incendiu. La faţa locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău

a transmis ISU Bacău.

În urma deflagrației, femeia a suferit arsuri de gradele I și II, care au afectat aproximativ 15% din suprafața corporală. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior preluată de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean și transportată la spital.

Locuința a fost afectată. Specialiștii ISC vor evalua construcția

Explozia a provocat pagube și locuinței, fiind necesară verificarea stării construcției de către un specialist.

Reprezentanții ISU Bacău au precizat că un expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) urma să se deplaseze la fața locului pentru a evalua imobilul și a stabili în ce măsură structura acestuia a fost afectată de deflagrație.

Intervenția pompierilor a avut loc pe strada Ilarie Voronca din municipiul Bacău, iar explozia nu a fost urmată de incendiu.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe