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Locale· 1 min citire
Explozie puternică într-o locuință din municipiul Bacău. O femeie de 70 de ani a suferit arsuri
FOTO: News.ro
O explozie neurmată de incendiu, provocată de o butelie, s-a produs luni într-o locuinţă din municipiul Bacău. În urma deflagraţiei, o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani a suferit mai multe arsuri, iar locuinţa a fost afectată, fiind necesară evaluarea acesteia de către specialişti.
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