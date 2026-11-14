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Ro-Alert în România! Țintă aeriană detectată în apropiere de Insula Șerpilor. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Dronă căzută / Sursa foto - Realitatea.net

Dronă căzută / Sursa foto - Realitatea.net

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 nov. 2026, 22:47
Actualizat14 nov. 2026, 22:49

Momente de alertă în zona de est a României, sâmbătă seară, 14 noiembrie. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor, iar autoritățile au mobilizat două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației. În același timp, locuitorii din estul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, obiectul aerian a fost observat de sistemele de supraveghere radar în cursul serii de 14 noiembrie, în zona aflată la est de Insula Șerpilor.

Pentru verificarea situației, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Aeronavele se aflau în serviciul de luptă de Poliție Aeriană și au fost trimise pentru monitorizarea țintei detectate.

În cursul acestei seri, 14 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o ţintă aeriană la est de Insula Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti.

a declarat MAPN.

RO-Alert pentru locuitorii din estul județului Tulcea

După identificarea țintei aeriene, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru declanșarea procedurilor de avertizare a populației din zona vizată.

Astfel, la ora 20:51, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru estul județului Tulcea, prin care oamenii au fost informați despre situația semnalată.

Măsurile au fost luate în contextul monitorizării spațiului aerian din apropierea graniței României, iar intervenția aeronavelor militare a avut ca scop supravegherea țintei detectate de radare.

Ro Alert
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