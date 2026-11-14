Ro-Alert în România! Țintă aeriană detectată în apropiere de Insula Șerpilor. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Publicat 14 nov. 2026, 22:47 Actualizat 14 nov. 2026, 22:49

Momente de alertă în zona de est a României, sâmbătă seară, 14 noiembrie. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor, iar autoritățile au mobilizat două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației. În același timp, locuitorii din estul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert.

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