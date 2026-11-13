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Accident grav pe DN 1, la Predeal. O femeie a murit după ce maşina sa a intrat frontal într-un autobuz - VIDEO

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat13 nov. 2026, 20:42
Actualizat13 nov. 2026, 20:43
SursăRealitatea PLUS

O femeie în vârstă de 60 de ani a murit, vineri după-amiază, în urma unui accident rutier grav produs pe DN 1, în zona localităţii Predeal, după ce autoturismul pe care îl conducea a pătruns pe contrasens şi s-a izbit frontal de un autobuz care circula regulamentar din sens opus. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere.

Momentul în care maşina a intrat frontal în autobuz

Potrivit primelor informaţii, femeia, originară din judeţul Covasna, se afla singură în maşină şi circula în direcţia Braşov, în momentul în care a ajuns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu autobuzul.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier efectuează activităţi de cercetare, după ce în această după-amiază, în jurul orei 15:20, pe DN 1, în zona localităţii Predeal, a avut loc un accident rutier grav. Din primele date, obţinute până la acest moment, a reieşit că un autoturism care circula către Braşov a pătruns pe sensul opus de deplasare şi a intrat frontal în autobuzul care se deplasa din sensul opus, iar circumstanţele care au dus la efectuarea acestei manevre urmează să fie lămurite în cadrul anchetei

a transmis, vineri, IPJ Brașov.

În urma impactului, conducătoarea autoturismului, o femeie de 60 de ani, din judeţul Covasna, a decedat.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt desfăşurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul şi cauzele care au dus la pătrunderea autoturismului pe contrasens.

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