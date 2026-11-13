Accident grav pe DN 1, la Predeal. O femeie a murit după ce maşina sa a intrat frontal într-un autobuz - VIDEO

Publicat 13 nov. 2026, 20:42 Actualizat 13 nov. 2026, 20:43 Sursă Realitatea PLUS

O femeie în vârstă de 60 de ani a murit, vineri după-amiază, în urma unui accident rutier grav produs pe DN 1, în zona localităţii Predeal, după ce autoturismul pe care îl conducea a pătruns pe contrasens şi s-a izbit frontal de un autobuz care circula regulamentar din sens opus. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere.

Distribuie articolul