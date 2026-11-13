Focar de rabie în Vrancea: vulpe infectată găsită moartă într-o gospodărie din Vidra

Un focar de rabie a fost confirmat în județul Vrancea, după ce o vulpe infectată a fost găsită moartă într-o gospodărie din localitatea Burca, comuna Vidra. Autoritățile au instituit zone de protecție și supraveghere și au aprobat măsuri pentru limitarea răspândirii virusului, inclusiv vaccinarea suplimentară a câinilor și pisicilor din zona afectată.
Diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul Național de Referință pentru Rabie din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală București, printr-un buletin de analiză emis la 11 noiembrie 2026, potrivit Instituției Prefectului Vrancea.
Ce zone sunt vizate de restricții și supraveghere
În urma confirmării focarului, prefectul județului Vrancea, Lauriana Ailincuței, a convocat vineri, 13 noiembrie, Centrul Local de Combatere a Bolilor. În cadrul ședinței a fost aprobat planul de măsuri elaborat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea.
A fost stabilită o zonă de protecție care cuprinde gospodăria în care a fost găsită vulpea infectată și perimetrul Fondului de Vânătoare nr. 25 Măgura.
Măsurile aprobate prevăd supravegherea sanitar-veterinară a animalelor, vaccinarea antirabică de completare a câinilor și pisicilor, precum și monitorizarea animalelor care ar fi putut intra în contact cu vulpea. Totodată, circulația animalelor în zonele vizate va fi limitată, iar supravegherea faunei sălbatice va fi intensificată.
Pe lângă măsurile sanitar-veterinare, autoritățile urmăresc să identifice eventualele persoane care ar fi putut intra în contact direct sau indirect cu animalul infectat.
Direcția de Sănătate Publică Vrancea urmează să fie notificată pentru identificarea acestor persoane și evaluarea medicală a celor care ar putea avea nevoie de tratament preventiv.
Rabia este o boală virală gravă, transmisibilă de la animale la oameni, care afectează sistemul nervos central. Expunerea prin mușcătură sau zgârietură poate reprezenta un risc major, motiv pentru care orice posibil contact cu un animal infectat trebuie evaluat de personal medical.
Recomandările autorităților pentru locuitorii din Vidra
Prefectul județului Vrancea le-a cerut locuitorilor din comuna Vidra și din localitățile învecinate să evite contactul cu animalele sălbatice și să nu atingă animalele găsite moarte.
Orice situație suspectă trebuie anunțată imediat autorităților competente sau medicului veterinar. Proprietarii de câini și pisici sunt îndemnați să colaboreze cu medicii veterinari și să respecte obligațiile privind vaccinarea antirabică.
Autoritățile vor monitoriza evoluția focarului și aplicarea măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii bolii în zonă.