Focar de rabie în Vrancea: vulpe infectată găsită moartă într-o gospodărie din Vidra

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 13 nov. 2026, 17:42

Un focar de rabie a fost confirmat în județul Vrancea, după ce o vulpe infectată a fost găsită moartă într-o gospodărie din localitatea Burca, comuna Vidra. Autoritățile au instituit zone de protecție și supraveghere și au aprobat măsuri pentru limitarea răspândirii virusului, inclusiv vaccinarea suplimentară a câinilor și pisicilor din zona afectată.

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