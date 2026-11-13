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Urmărire ca în filme în Olt! Un șofer băut a fugit de polițiști, apoi și-a abandonat mașina. Cum a fost prins

Poliția Română

Poliția Română

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 15:03

Un șofer de 48 de ani din Caracal, județul Olt, a pus polițiștii pe urmele sale după ce a refuzat să oprească la semnalele acestora. Bărbatul a fost urmărit din orașul Balș până în comuna Brâncoveni, unde și-a abandonat autoturismul și a încercat să fugă pe jos. Polițiștii l-au imobilizat și încătușat, iar în urma testării au descoperit că acesta consumase alcool. Aparatul etilometru a indicat o concentrație de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Urmărire ca în filme în Olt. Șoferul a abandonat mașina și a încercat să fugă pe jos

Incidentul a început pe strada Nicolae Titulescu din orașul Balș, unde polițiștii au încercat să oprească un autoturism pentru control. Conducătorul auto a ignorat semnalele oamenilor legii și și-a continuat deplasarea, astfel că echipajul a pornit în urmărirea sa, cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune. Urmărirea s-a încheiat în comuna Brâncoveni, unde bărbatul a oprit mașina, a coborât și a încercat să scape fugind. Polițiștii au reușit însă să îl imobilizeze și să îl conducă la sediul poliției.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt:

Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a supus măsurii, poliţiştii au procedat la urmărirea acestuia, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, până în comuna Brâncoveni, unde conducătorul auto a oprit autoturismul, a coborât din acesta şi a încercat să fugă, însă, în urma somaţiilor poliţiştilor, acesta a fost imobilizat, încătuşat şi condus la sediul poliţiei.

Șoferul avea 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis dosar penal

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul aflat la volan are 48 de ani și este din municipiul Caracal. Întrucât acesta mirosea a alcool, oamenii legii l-au testat cu aparatul etilometru. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost ulterior transportat la Spitalul Orășenesc Balș, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

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