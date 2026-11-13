Urmărire ca în filme în Olt! Un șofer băut a fugit de polițiști, apoi și-a abandonat mașina. Cum a fost prins

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 15:03

Un șofer de 48 de ani din Caracal, județul Olt, a pus polițiștii pe urmele sale după ce a refuzat să oprească la semnalele acestora. Bărbatul a fost urmărit din orașul Balș până în comuna Brâncoveni, unde și-a abandonat autoturismul și a încercat să fugă pe jos. Polițiștii l-au imobilizat și încătușat, iar în urma testării au descoperit că acesta consumase alcool. Aparatul etilometru a indicat o concentrație de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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