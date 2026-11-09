Russell Brand, condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru viol

Actorul și fostul prezentator britanic Russell Brand a fost condamnat azi, 9 noiembrie 2026, la 10 ani și șase luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de viol și trei agresiuni sexuale asupra a patru femei. Sentința a fost pronunțată la Tribunalul Southwark Crown Court din Londra, după un proces de aproximativ patru săptămâni.
În vârstă de 51 de ani, Brand a fost condamnat pentru fapte comise între 2004 și 2009. Juriul l-a găsit vinovat de un capăt de acuzare pentru viol și de trei capete de acuzare pentru agresiune sexuală. Judecătorul Joel Bennathan a stabilit o pedeapsă totală de 10 ani și jumătate de închisoare.
Potrivit informațiilor prezentate la pronunțarea sentinței, Brand va trebui să execute două treimi din pedeapsă înainte de a deveni eligibil pentru eliberare condiționată. Decizia instanței vine la patru zile după ce juriul a anunțat verdictul de vinovăție.
Judecătorul a descris comportamentul actorului ca fiind cel al unui prădător care considera că faima îi permitea să se comporte după bunul plac. Procurorii au susținut că Brand și-a folosit notorietatea și influența pentru a avea acces la femei și pentru a comite infracțiunile.
Una dintre victime, violată în 2009, a transmis prin intermediul procurorilor că trauma agresiunii continuă să o afecteze. Femeia a descris impactul de durată asupra vieții sale și dificultățile prin care a trecut după incident.
Acuzațiile împotriva lui Brand au devenit publice în 2023, după o investigație jurnalistică. Ulterior, poliția a deschis o anchetă care a inclus audierea a peste 100 de martori, strângerea a peste 400 de declarații și analizarea a peste 1.400 de documente.
Russell Brand a devenit cunoscut în Marea Britanie ca actor, comedian și prezentator de televiziune și radio. A jucat și în producții de la Hollywood, precum „Forgetting Sarah Marshall” și „Get Him to the Greek”.