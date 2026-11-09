Russell Brand, condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru viol

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 9 nov. 2026, 17:07

Actorul și fostul prezentator britanic Russell Brand a fost condamnat azi, 9 noiembrie 2026, la 10 ani și șase luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de viol și trei agresiuni sexuale asupra a patru femei. Sentința a fost pronunțată la Tribunalul Southwark Crown Court din Londra, după un proces de aproximativ patru săptămâni.

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