Explozie la o fabrică din Turcia: șase morți și 13 răniți. Opt oameni, prinși sub dărâmături

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 9 nov. 2026, 16:39

O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni, 9 noiembrie, la o uzină siderurgică din districtul Aliaga, provincia Izmir, în vestul Turciei. Cel puțin șase persoane au murit, alte 13 au fost rănite, iar opt muncitori ar fi rămas prinși sub dărâmături. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare.

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