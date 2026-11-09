Explozie la o fabrică din Turcia: șase morți și 13 răniți. Opt oameni, prinși sub dărâmături

O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni, 9 noiembrie, la o uzină siderurgică din districtul Aliaga, provincia Izmir, în vestul Turciei. Cel puțin șase persoane au murit, alte 13 au fost rănite, iar opt muncitori ar fi rămas prinși sub dărâmături. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare.
Incidentul a avut loc la fabrica HABAŞ Demir Çelik, în jurul orei 12:00. Deflagrația a fost urmată de un incendiu puternic, iar la fața locului au fost trimise numeroase echipaje de pompieri, ambulanțe și salvatori.
Ce s-a întâmplat la uzina siderurgică din Izmir
Potrivit primei evaluări transmise de guvernoratul provinciei Izmir, explozia s-ar fi produs în timpul turnării oțelului lichid. Un pod rulant s-ar fi desprins și ar fi căzut într-un cuptor cu arc electric, provocând deflagrația.
În urma incidentului, mai multe persoane au fost prinse sub resturile construcției. Inițial, autoritățile anunțaseră că încearcă să ajungă la zece muncitori, însă informațiile ulterioare indicau că opt persoane erau încă date dispărute sau blocate sub dărâmături.
Incendiul a fost combătut de echipele de pompieri, în timp ce salvatorii au continuat să caute victime. Primarul orașului Izmir, Cemil Tugay, a declarat că numărul exact al victimelor va putea fi stabilit după îndepărtarea resturilor și finalizarea operațiunilor.
Bilanțul a crescut la șase morți
Potrivit unui comunicat ulterior al guvernoratului, bilanțul a ajuns la șase persoane decedate. Printre victime se numără un rănit grav care a murit la spital și două persoane recuperate de sub dărâmături.
Alte 13 persoane au fost rănite, două dintre acestea fiind în stare critică, potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale și relatate de Associated Press.
Operațiunile de salvare continuă, iar autoritățile avertizează că bilanțul s-ar putea modifica după ce echipele vor reuși să verifice întreaga zonă afectată.
Ancheta privind explozia de la fabrica HABAŞ
Autoritățile turce au început o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Ministrul Justiției, Akin Gürlek, a anunțat că patru procurori au fost desemnați pentru investigarea cazului.
Fabrica HABAŞ se află în districtul Aliaga, o zonă industrială importantă din provincia Izmir. Unitatea, înființată în 1987, are o capacitate anuală de producție de aproximativ 4,5 milioane de tone de oțel, potrivit informațiilor publicate de companie și preluate de presa internațională.
Cercetările urmează să stabilească de ce s-a desprins podul rulant și dacă au existat deficiențe tehnice sau încălcări ale normelor de siguranță.