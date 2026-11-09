Incendiu puternic într-un bloc de apartamente din China: 14 persoane au murit, iar alte zeci au ajuns la spital VIDEO

Publicat 9 nov. 2026, 10:42 Actualizat 9 nov. 2026, 10:48

Un incendiu puternic izbucnit într-o clădire de apartamente din nordul Chinei s-a soldat cu moartea a 14 persoane. Alte zeci de oameni au fost transportați la spital, după ce flăcările au cuprins imobilul din orașul Taiyuan, provincia Shanxi. Potrivit presei de stat chineze, incendiul a izbucnit duminică, 8 noiembrie, în jurul orei locale 17:00, relatează CNA, o importantă rețea de știri și televiziune din Asia.

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