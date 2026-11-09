Incendiu puternic într-un bloc de apartamente din China: 14 persoane au murit, iar alte zeci au ajuns la spital VIDEO

Un incendiu puternic izbucnit într-o clădire de apartamente din nordul Chinei s-a soldat cu moartea a 14 persoane. Alte zeci de oameni au fost transportați la spital, după ce flăcările au cuprins imobilul din orașul Taiyuan, provincia Shanxi. Potrivit presei de stat chineze, incendiul a izbucnit duminică, 8 noiembrie, în jurul orei locale 17:00, relatează CNA, o importantă rețea de știri și televiziune din Asia.
Potrivit agenției oficiale de presă Xinhua, 38 de persoane au fost transportate la spitale pentru a primi îngrijiri medicale în urma incendiului. Inițial, autoritățile au anunțat cinci decese, însă bilanțul victimelor a crescut la 14 până luni dimineață, 9 noiembrie.
Flăcările au fost stinse duminică, 8 noiembrie, iar echipele de intervenție au finalizat operațiunile de căutare și salvare. Deocamdată, cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită, aceasta fiind în continuare investigată de autorități.
Ce alte tragedii provocate de incendii au zguduit China în ultimul an?
Incendiile soldate cu numeroase victime reprezintă o problemă recurentă în China, fiind asociate, în unele cazuri, cu nerespectarea normelor de siguranță și cu deficiențe în aplicarea regulilor privind construcțiile și securitatea la locul de muncă, potrivit Channel News Asia (CNA).
În noiembrie 2025, autoritățile chineze au lansat o campanie de combatere a riscurilor de incendiu în clădirile înalte, după tragedia produsă în Hong Kong, unde un incendiu de proporții a cuprins mai multe blocuri-turn și a provocat moartea a 168 de persoane.
Alte tragedii au avut loc în ultimele luni. În decembrie 2025, un incendiu izbucnit într-o clădire rezidențială din provincia Guangdong, în sudul Chinei, a ucis 12 persoane. De asemenea, în iulie 2026, un incendiu izbucnit într-o fabrică de încălțăminte din estul țării s-a soldat cu cel puțin 28 de morți.