Republica Moldova rupe dependența de infrastructura energetică din Transnistria. Ce schimbă noua linie Vulcănești-Chișinău

Linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău, supranumită „Linia independenței energetice”, a fost dată în exploatare duminică, 8 noiembrie. Noua infrastructură permite transportul energiei electrice din România și de pe piața europeană către centrul Republicii Moldova, fără ca fluxul să mai depindă de nodul energetic din regiunea transnistreană. La ceremonia de inaugurare au participat președinta Maia Sandu, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, relatează publicația Deschide.md.
Potrivit deschide.md, noua linie electrică de 400 kV reprezintă o investiție importantă pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, oferind o rută suplimentară prin care energia electrică din România și din piața europeană poate ajunge în centrul țării.
Infrastructura reduce dependența Republicii Moldova de nodul energetic din regiunea transnistreană și consolidează interconectarea cu sistemul energetic european.
La ceremonia organizată la Stația Electrică Chișinău au participat președinta Maia Sandu, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită în Republica Moldova, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Maia Sandu: „Nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura”
Cu acest prilej, președintele Maia Sandu a declarat că Republica Moldova a investit prea puțin în interconexiunile energetice în primii 30 de ani de independență, iar dependența de un număr limitat de surse și rute de aprovizionare a expus țara unor vulnerabilități majore.
Șefa statului moldovean a amintit că, de-a lungul timpului, Republica Moldova a fost amenințată cu întreruperea livrărilor de energie atunci când a încercat să adopte o direcție diferită de cea dorită de Moscova.
Președinta a explicat că despre necesitatea unei linii electrice care să conecteze direct Republica Moldova la piața românească se discută de mai bine de un deceniu.
Ea a făcut o trecere în revistă a evenimentelor, precizând că primele demersuri au început în 2013, iar în septembrie 2019, Guvernul condus atunci de Maia Sandu a aprobat acordul de finanțare din partea Băncii Mondiale, în valoare de 61 de milioane de euro, pentru construcția liniei. Termenul inițial de finalizare a proiectului era august 2024, însă calendarul a fost prelungit, inclusiv din cauza războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, care a afectat disponibilitatea și livrarea echipamentelor, a mai spus președintele moldovean.
Construcția liniei electrice a fost finalizată în noiembrie 2025, după care au urmat testările tehnice, verificările de siguranță și procedurile de recepție. Stația de la Vulcănești a fost finalizată în iunie 2026, iar Stația Chișinău a început testările cu câteva săptămâni înainte de inaugurare.
Maia Sandu a vorbit și despre creșterea prețurilor la resursele energetice pe piețele externe, determinată de războaie, schimbări climatice și crize regionale, care a generat costuri suplimentare pentru consumatorii din Republica Moldova.
Ce spune Marta Kos despre dependența energetică a Republicii Moldova?
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că punerea în funcțiune a liniei electrice marchează un moment important în procesul de desprindere a Republicii Moldova de dependența energetică față de Rusia.
Oficialul european a subliniat că nicio țară nu ar trebui să folosească resursele energetice ca instrument de presiune politică asupra unui alt stat.
Comisarul european a recunoscut, totodată, că prețurile energiei continuă să reprezinte o povară pentru populație și a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova.
Dorin Junghietu: Noua linie consolidează securitatea energetică a Republicii Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a evidențiat importanța strategică a proiectului, arătând că noua infrastructură contribuie atât la securitatea energetică, cât și la securitatea generală a Republicii Moldova.
La finalul ceremoniei de inaugurare, Dorin Junghietu le-a oferit simbolic președintei Maia Sandu și comisarului european Marta Kos câte o bucată de conductor electric utilizat la construcția liniei.
Câți kilometri are linia electrică Vulcănești-Chișinău și ce urmează?
Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău are o lungime de aproximativ 158 de kilometri și face parte dintr-un proiect care a inclus și lucrări de modernizare a stațiilor electrice Vulcănești și Chișinău, mai scrie portal de știri din Republica Moldova. Deși termenul inițial de finalizare fusese stabilit pentru august 2024, proiectul a fost încheiat cu o întârziere de peste doi ani, autoritățile invocând inclusiv dificultățile generate de războiul din Ucraina.
Prin punerea în funcțiune a acestei infrastructuri, Republica Moldova beneficiază de o rută suplimentară pentru importul energiei electrice din România și de pe piața europeană, reducând vulnerabilitatea asociată dependenței de infrastructura energetică din regiunea transnistreană.
Autoritățile de la Chișinău pregătesc și alte proiecte de interconectare energetică, menite să diversifice rutele de aprovizionare și să consolideze integrarea Republicii Moldova în sistemul energetic european.