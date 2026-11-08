Candidatul stângii la prezidențialele din Franța promite retragerea din NATO și din "războaiele americane"

Liderul stângii radicale franceze, Jean-Luc Mélenchon, și-a lansat oficial, sâmbătă, programul pentru alegerile prezidențiale din primăvara viitoare și propune schimbări radicale pentru Franța. Considerat principalul candidat al stângii, acesta promite revenirea vârstei de pensionare la 60 de ani, majorarea salariului minim și o retragere treptată a Franței din NATO.
Liderul stângii radicale franceze, Jean-Luc Mélenchon, a lansat oficial programul pentru alegerile prezidențiale din primăvara viitoare și propune schimbări radicale pentru Franța. Considerat principalul candidat al stângii, acesta promite revenirea vârstei de pensionare la 60 de ani, majorarea salariului minim și o retragere treptată a Franței din NATO, potrivit Agerpres.
În fața a peste 20.000 de susținători reuniți în apropiere de Paris, Mélenchon a declarat că va face „exact contrariul” politicilor promovate de președintele Emmanuel Macron și a anunțat un amplu plan de stimulare economică bazat pe consum și investiții sociale și ecologice.
Printre măsurile-cheie se numără creșterea salariului minim net la 1.700 de euro, plafonarea prețurilor la produsele alimentare de bază, înghețarea unor prețuri și majorarea taxelor pentru cele mai bogate gospodării.
În plan extern, liderul formațiunii La France Insoumise a reluat criticile la adresa Alianței Nord-Atlantice și a influenței Washingtonului în politica globală.
„Nu avem ce căuta în NATO, nici în războaiele americane”, a declarat Mélenchon, susținând că Franța ar trebui să construiască un front al statelor nealiniate.
Politicianul francez a abordat și războiul din Ucraina, afirmând că orice eventuală schimbare teritorială ar trebui decisă doar după consultarea populațiilor afectate. În același timp, el a promis că, dacă va ajunge la Palatul Élysée, va susține „frontal” cauza palestiniană și se va opune extinderii controlului israelian asupra teritoriilor disputate.
Sondajele recente îl plasează pe Mélenchon în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, unde s-ar confrunta cu lidera dreptei naționaliste, Marine Le Pen.