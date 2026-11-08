Candidatul stângii la prezidențialele din Franța promite retragerea din NATO și din "războaiele americane"

Publicat 8 nov. 2026, 07:23 Actualizat 8 nov. 2026, 07:26 Sursă Realitatea.net, agerpres

Liderul stângii radicale franceze, Jean-Luc Mélenchon, și-a lansat oficial, sâmbătă, programul pentru alegerile prezidențiale din primăvara viitoare și propune schimbări radicale pentru Franța. Considerat principalul candidat al stângii, acesta promite revenirea vârstei de pensionare la 60 de ani, majorarea salariului minim și o retragere treptată a Franței din NATO.

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