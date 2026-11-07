VIDEO spectaculos: Un submarin spaniol a scufundat o navă cu o singură torpilă, la un exercițiul militar

Publicat 7 nov. 2026, 11:01 Actualizat 7 nov. 2026, 11:06

Imagini spectaculoase din Oceanul Atlantic. Submarinul spaniol S-81 Isaac Peral, unul dintre cele mai moderne din flota Spaniei, a scufundat dintr-o singură lovitură o fostă navă de patrulare, în cadrul unui exercițiu militar. O filmare a fost publicată pe pagina oficială a Marinei Spaniole - Armada, demonstrând capacitățile de luptă ale noii generații de submarine dezvoltate de Spania.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nava scufundataSpaniaexercitiurazboi