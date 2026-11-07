VIDEO spectaculos: Un submarin spaniol a scufundat o navă cu o singură torpilă, la un exercițiul militar

Imagini spectaculoase din Oceanul Atlantic. Submarinul spaniol S-81 Isaac Peral, unul dintre cele mai moderne din flota Spaniei, a scufundat dintr-o singură lovitură o fostă navă de patrulare, în cadrul unui exercițiu militar. O filmare a fost publicată pe pagina oficială a Marinei Spaniole - Armada, demonstrând capacitățile de luptă ale noii generații de submarine dezvoltate de Spania.
O singură torpilă, o lovitură decisivă
Marina Spaniolă a anunțat că exercițiul cu muniție reală a avut loc pe 5 noiembrie, în Oceanul Atlantic. În timpul manevrelor, submarinul Isaac Peral, primul din clasa modernă S-80, a lansat o singură torpilă asupra navei dezafectate Infanta Elena, reușind să o scufunde.
Exercițiul a avut ca scop testarea capacităților de luptă ale Forței Submarine spaniole într-un scenariu cât mai apropiat de condițiile reale de război. Lovitura a demonstrat precizia și puterea sistemelor de armament integrate pe noua generație de submarine, proiectate să opereze discret și să lovească ținte maritime cu mare acuratețe.
Măsuri speciale înainte de scufundare
Înainte ca nava Infanta Elena să fie folosită drept țintă, aceasta a trecut printr-un amplu proces de decontaminare. Au fost eliminate combustibilii, uleiurile și toate componentele cu potențial poluant, scrie Naval Today.
De asemenea, zona exercițiului a fost analizată din punct de vedere hidrografic și ecologic, iar autoritățile au monitorizat prezența cetaceelor și a altor specii protejate pentru a limita impactul asupra mediului.
Forțe navale și aeriene mobilizate
La exercițiul SINKEX-26 au participat mai multe nave de război ale Marinei Spaniole, printre care fregatele Cristóbal Colón (F-105) și Navarra (F-85), nava multifuncțională Carnota (A-61) și nava de patrulare Relámpago (P-43).
Operațiunea a beneficiat și de sprijin aerian consistent. În manevre au fost implicate trei avioane AV-8B Harrier, un elicopter militar, o dronă Scan Eagle și un avion de patrulare maritimă al Forțelor Aeriene Spaniole.
Potrivit Marinei Spaniole, exercițiul a permis coordonarea operațiunilor navale și aeriene cu muniție reală și evaluarea performanței sistemelor de armament în condiții complexe de luptă.