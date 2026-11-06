A murit Jay Rockefeller, ultimul politician al celebrei dinastii americane. Ce avere și ce carieră a lăsat în urmă
Jay Rockefeller. Foto: Profimedia
Jay Rockefeller, fost guvernator al Virginiei de Vest și senator american timp de 30 de ani, a murit la vârsta de 89 de ani. Era ultimul reprezentant al celebrei dinastii Rockefeller care a ocupat o funcție politică importantă în Statele Unite.
Jay Rockefeller, ultimul reprezentant al celebrei dinastii politice americane, a murit la vârsta de 89 de ani. Fostul guvernator al Virginiei de Vest și senator democrat a petrecut trei decenii în Congresul Statelor Unite, unde a susținut proiecte legislative privind accesul copiilor la servicii medicale, protecția consumatorilor și dezvoltarea infrastructurii.
Decesul a avut loc joi seară, 5 noiembrie, la reședința sa din Washington. Informația a fost transmisă de Mary Stewart, vicepreședintă pentru relații externe a postului public WETA, instituție condusă de Sharon Rockefeller, soția fostului senator, și a fost preluată de publicația The Independent.
Jay Rockefeller, moștenitorul unei familii care a marcat istoria Americii
Numele Rockefeller este asociat cu unele dintre cele mai mari averi și influențe economice din istoria Statelor Unite. Născut John D. Rockefeller IV, la New York, fostul senator provenea dintr-o familie care a avut un rol important atât în afaceri, cât și în politică.
Străbunicul său, John D. Rockefeller, a pus bazele companiei Standard Oil și a ajuns unul dintre cei mai bogați oameni din istoria Americii. Tatăl său, John D. Rockefeller III, s-a făcut remarcat prin activitatea filantropică, iar unchii săi Nelson și Winthrop Rockefeller au urmat o carieră politică în Partidul Republican, conducând statele New York și Arkansas. Un alt unchi, David Rockefeller, s-a aflat la conducerea Chase Manhattan Bank.
Jay Rockefeller a ales însă un drum politic diferit de cel al rudelor sale. În loc să urmeze tradiția republicană a familiei, s-a înscris în Partidul Democrat și și-a construit cariera în Virginia de Vest, un stat confruntat cu sărăcia și dificultăți economice.
În 1964, când avea 27 de ani, s-a mutat în comunitatea minieră Emmons, unde s-a implicat într-un program destinat combaterii sărăciei. Contactul direct cu problemele oamenilor din această zonă a avut o influență puternică asupra convingerilor sale politice și asupra priorităților pe care le-a urmărit ulterior în activitatea publică.
Aproape cinci decenii în politica din Virginia de Vest
Intrarea oficială a lui Jay Rockefeller în viața politică a avut loc în 1966, când a fost ales în Camera Delegaților din Virginia de Vest. Ulterior, a ocupat funcția de secretar de stat, iar în 1972 a încercat să obțină primul mandat de guvernator. A pierdut însă alegerile în fața republicanului Arch A. Moore Jr.
În loc să plece din stat după această înfrângere, Rockefeller a rămas în Virginia de Vest. În 1973 a preluat conducerea West Virginia Wesleyan College, unde a ocupat funcția de președinte al instituției de învățământ.
Revenirea sa în competiția electorală a venit trei ani mai târziu. În 1976, a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator, învingându-l pe republicanul Cecil Underwood. A condus statul timp de două mandate, iar printre principalele sale preocupări s-au numărat proiectele de infrastructură, de la construirea și modernizarea drumurilor și podurilor până la dezvoltarea sistemelor de canalizare.
În 1980, Rockefeller a obținut un nou succes electoral, învingându-l din nou pe Arch Moore, de această dată în cursa pentru al doilea mandat de guvernator.
Trei decenii în Senatul american și proiecte pentru sănătate
În 1984, Jay Rockefeller a reușit să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, chiar într-un an în care republicanul Ronald Reagan a obținut o victorie categorică în alegerile prezidențiale. Ulterior, a fost reales de patru ori și a rămas în funcție până în 2015.
În perioada petrecută la Washington, a ajuns la conducerea unor comisii importante ale Senatului. Printre acestea s-au numărat comisiile pentru comerț, știință și transporturi, pentru afacerile veteranilor și pentru serviciile de informații.
Una dintre contribuțiile sale legislative importante a fost implicarea în crearea, în 1997, a programului Children’s Health Insurance Program. Acesta a fost conceput pentru a le oferi asigurare medicală copiilor proveniți din familii cu venituri reduse, care nu îndeplineau condițiile necesare pentru a beneficia de Medicaid.
Agenda sa legislativă a inclus și inițiative pentru protejarea consumatorilor, extinderea accesului la internet în bandă largă și limitarea posibilităților companiilor de a urmări activitatea utilizatorilor în mediul online.
Critici la adresa administrațiilor Bush și Obama
În politica externă, Jay Rockefeller a fost un critic frecvent al administrației republicane conduse de George W. Bush. Ulterior, fostul senator a spus că regretă votul exprimat în 2002 în favoarea autorizării războiului din Irak.
Dezacordurile sale nu s-au limitat însă la tabăra republicană. În timpul administrației democrate conduse de Barack Obama, Rockefeller a contestat anumite reglementări de mediu despre care considera că afectau industria cărbunelui din Virginia de Vest, un sector important pentru economia statului pe care îl reprezenta.
A investit milioane de dolari din averea familiei în campaniile electorale
Originile sale într-una dintre cele mai bogate familii americane au fost un subiect constant în competițiile electorale la care a participat. Averea Rockefeller i-a permis să investească sume considerabile în propriile campanii.
Potrivit Associated Press, fostul senator a cheltuit cel puțin 21 de milioane de dolari din fonduri personale pentru a-și susține candidaturile. Din această sumă, aproximativ nouă milioane de dolari au fost folosite în campania care i-a adus victoria la alegerile senatoriale din 1984.
Rockefeller a avut și un rol important în atragerea capitalului japonez în Virginia de Vest. Printre rezultatele acestor eforturi s-a numărat decizia companiei Toyota de a construi, în 1996, o fabrică de componente pentru motoare în localitatea Buffalo.
Mesajele transmise după moartea fostului senator
Moartea lui Jay Rockefeller a fost urmată de reacții din partea unor reprezentanți ai clasei politice din Virginia de Vest. Guvernatorul Patrick Morrisey a subliniat contribuția fostului senator la dezvoltarea statului și impactul pe care activitatea sa l-a avut asupra comunităților locale.
Oficialul a amintit în special de implicarea lui Rockefeller în sprijinirea familiilor cu venituri reduse, a minerilor și veteranilor, precum și de eforturile sale pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale.
La rândul său, senatoarea republicană Shelley Moore Capito, care a preluat mandatul lui Rockefeller după retragerea acestuia din Senat, în 2015, l-a descris drept un politician respectuos. Aceasta a vorbit și despre prietenia pe care au reușit să o construiască, în ciuda apartenenței la partide diferite.
La plecarea din Senatul Statelor Unite, Jay Rockefeller declara că nu și-ar fi putut imagina o carieră mai plină de satisfacții decât cea dedicată serviciului public.
Dispariția sa marchează sfârșitul unei prezențe politice care a traversat mai multe generații ale familiei Rockefeller. Jay Rockefeller a fost ultimul membru al celebrei dinastii care a ocupat o funcție politică de prim rang în Statele Unite.
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