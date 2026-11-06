INEDIT. O mașină electrică a doborât recordul mondial de viteză. Vitezometrul s-a oprit la 503 km/h VIDEO

Publicat 6 nov. 2026, 16:32 Actualizat 6 nov. 2026, 16:43

O mașină electrică din China a intrat în istoria automobilului după ce a atins 503,17 km/h în timpul testelor desfășurate în Abu Dhabi. Performanța a stabilit un nou record mondial pentru mașinile de serie și a adus patru distincții Guinness World Records, inclusiv pentru anvelopele utilizate.

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