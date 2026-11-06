INEDIT. O mașină electrică a doborât recordul mondial de viteză. Vitezometrul s-a oprit la 503 km/h VIDEO

O mașină electrică din China a intrat în istoria automobilului după ce a atins 503,17 km/h în timpul testelor desfășurate în Abu Dhabi. Performanța a stabilit un nou record mondial pentru mașinile de serie și a adus patru distincții Guinness World Records, inclusiv pentru anvelopele utilizate.
BYD Yangwang U9 Xtreme a devenit cea mai rapidă mașină de serie din lume, după ce a atins o viteză maximă de 503,17 km/h în Abu Dhabi. Hipermașina electrică a depășit precedentul record de 496,22 km/h și a obținut patru recorduri Guinness World Records, inclusiv două pentru anvelopele Giti.
Pragul de 500 km/h a fost depășit, iar BYD Yangwang U9 Xtreme intră în istoria automobilului. Hipermașina electrică a atins 503,17 km/h (312,65 mph), depășind recordul anterior de 496,22 km/h (308,33 mph), stabilit anul trecut. Performanța a fost obținută în regiunea Al Dhafra din Abu Dhabi, în cadrul unei sesiuni de teste dedicate vitezei maxime.
În urma acestei reușite, modelul chinezesc a obținut patru recorduri Guinness World Records. Yangwang U9 Xtreme este acum cea mai rapidă mașină de serie din lume și cea mai rapidă mașină electrică de serie din lume. În același timp, anvelopele Giti utilizate de hipermașină au devenit cele mai rapide anvelope pentru automobile electrice și cele mai rapide anvelope omologate pentru utilizarea pe drumurile publice.
BYD Yangwang U9 Xtreme a depășit pragul de 500 km/h
Depășirea vitezei de 500 km/h reprezintă un obiectiv urmărit de mult timp de industria auto. De-a lungul anilor, mai mulți producători au încercat să atingă această performanță, însă provocarea a fost deosebit de dificilă în cazul automobilelor echipate cu motoare cu ardere internă.
În cazul modelului BYD Yangwang U9 Xtreme, performanța este susținută de un sistem de propulsie electrică ce dezvoltă o putere totală de 3.019 CP. Această valoare impresionantă contribuie decisiv la capacitatea hipermașinii de a atinge viteze extreme.
Stella Li, vicepreședinte executiv BYD, a felicitat echipa responsabilă pentru dezvoltarea modelului.
Oficialul BYD a explicat că echipa a continuat să analizeze datele obținute după recordul precedent, cu obiectivul de a îmbunătăți performanțele hipermașinii.
Cum a ajuns BYD Yangwang U9 Xtreme să depășească 500 km/h
Drumul către noul record mondial de viteză a fost unul gradual. În 2024, versiunea standard a modelului Yangwang U9 a atins 309 km/h pe aeroportul Wuhan Hannah din China.
Ulterior, hipermașina electrică a fost transportată în Germania, la centrul de teste ATP Papenburg, unde a reușit să atingă 391,94 km/h.
Aceeași facilitate germană a găzduit și prima apariție a modelului Yangwang U9 Xtreme. Prototipul a atins atunci 472,41 km/h, înainte de a stabili recordul de 496,22 km/h pentru automobilele de serie.
Noua performanță de 503,17 km/h demonstrează evoluția tehnologică a modelului și ambițiile BYD în segmentul hipermașinilor electrice.
Modificări tehnice pentru noul record de viteză
Înainte de ultima sesiune de teste, inginerii BYD au efectuat mai multe ajustări asupra modelului Yangwang U9 Xtreme.
Unghiul eleronului spate a fost modificat pentru a crește forța de apăsare aerodinamică asupra punții din spate. De asemenea, software-ul suspensiei a fost actualizat pentru a îmbunătăți amortizarea la revenire, iar presiunea din anvelope a fost reglată cu precizie.
Cea mai importantă caracteristică a modelului rămâne însă sistemul de propulsie electrică. Comparativ cu versiunea standard Yangwang U9, varianta Xtreme dezvoltă de peste două ori mai multă putere.
Diferența este atât de mare, încât cele două modele pot fi considerate aproape automobile complet diferite din punct de vedere al performanțelor.
Cine ar putea doborî recordul BYD Yangwang U9 Xtreme?
După atingerea vitezei de 503,17 km/h, următoarea provocare pentru industria auto va fi depășirea acestui record.
Bugatti Tourbillon este unul dintre modelele care ar putea intra în discuție, însă puterea de aproximativ 1.800 CP a sistemului său de propulsie nu pare suficientă, cel puțin în configurația actuală, pentru a depăși performanța hipermașinii chinezești.
Un alt candidat ar putea fi Koenigsegg Jesko Absolut. Hipermașina suedeză are un potențial teoretic de a depăși 500 km/h, însă atingerea acestei viteze în condiții reale de testare rămâne o provocare.
Pentru moment, BYD Yangwang U9 Xtreme deține titlul de cea mai rapidă mașină de serie din lume, iar recordul de 503,17 km/h reprezintă un nou reper pentru industria automobilelor electrice.
Performanța demonstrează că producătorii chinezi au ajuns să concureze direct cu cele mai prestigioase nume din industria hipermașinilor, inclusiv în domeniul vitezei maxime.