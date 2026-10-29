Economist român, avertisment fără precedent: „Te-ai pregătit? A început cel mai mare val de concedieri din istorie"

Publicat 29 oct. 2026, 11:27 Actualizat 29 oct. 2026, 11:53

Economistul și expertul contabil Radu Georgescu lansează un avertisment fără precedent legat de piața muncii și de efectele utilizării pe scară tot mai largă a inteligenței artificiale. „Se pregătește cel mai mare val de concedieri din istorie”, a scris acesta într-o postare pe Facebook, pornind de la anunțul Microsoft că are în plan reducerea cu 25% a numărului de angajați la nivel mondial.

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