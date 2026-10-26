Țara UE care le interzice angajaților de la stat să mai folosească ChatGPT și Claude

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 oct. 2026, 20:43

Guvernul Suediei a interzis angajaților săi să utilizeze versiunile accesibile prin browser ale ChatGPT și Claude pe calculatoarele de serviciu. Măsura a intrat în vigoare luni, 26 octombrie 2026, și a fost luată din cauza preocupărilor legate de securitatea informațiilor și de modul în care sunt prelucrate datele sensibile.

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