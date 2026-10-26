Țara UE care le interzice angajaților de la stat să mai folosească ChatGPT și Claude

Guvernul Suediei a interzis angajaților săi să utilizeze versiunile accesibile prin browser ale ChatGPT și Claude pe calculatoarele de serviciu. Măsura a intrat în vigoare luni, 26 octombrie 2026, și a fost luată din cauza preocupărilor legate de securitatea informațiilor și de modul în care sunt prelucrate datele sensibile.
Decizia vine după o analiză a instrumentelor de inteligență artificială utilizate de angajații Administrației Suedeze pentru Transporturi, realizată la începutul acestui an. Evaluarea a identificat utilizări considerate problematice ale platformelor AI în activitatea instituțiilor publice.
Autoritățile se tem că informațiile confidențiale introduse în aceste sisteme ar putea fi stocate sau utilizate pentru antrenarea modelelor, în lipsa unor acorduri care să stabilească în mod clar condițiile de protecție și securitate a datelor.
De ce a interzis Suedia ChatGPT și Claude în instituțiile publice
Oficialii suedezi atrag atenția asupra riscurilor asociate utilizării unor instrumente digitale care nu sunt reglementate prin acorduri de securitate cu instituțiile statului.
Mikael Wettercrantz, director pentru digitalizare în cadrul Cancelariei Guvernului Suediei, a avertizat că folosirea unor astfel de platforme, în afara sistemelor aprobate oficial, poate avea consecințe asupra securității informațiilor.
Practica este cunoscută drept „shadow IT” și presupune utilizarea unor aplicații sau servicii digitale fără aprobarea ori supravegherea departamentelor responsabile de infrastructura informatică și securitatea datelor.
În cazul instrumentelor de inteligență artificială, riscurile apar atunci când angajații introduc în conversații informații interne, documente de serviciu sau alte date sensibile fără să existe garanții contractuale suficiente privind modul în care acestea sunt procesate și păstrate.
Microsoft Copilot, alternativa recomandată de autoritățile suedeze
În locul versiunilor de browser ale ChatGPT și Claude, autoritățile suedeze recomandă utilizarea Microsoft Copilot.
Potrivit informațiilor publicate de Euronews, soluția Microsoft a trecut printr-un proces de verificare a securității și este acoperită de un acord încheiat între compania americană și guvernul suedez.
Angajații instituțiilor publice vor putea continua să utilizeze inteligența artificială pentru anumite sarcini profesionale, însă accesul va fi supus unor controale mai stricte.
Există și excepții de la interdicție. Un număr limitat de angajați va putea utiliza în continuare ChatGPT și Claude, dar numai prin intermediul unei platforme speciale pentru asistenți AI, dezvoltată de autoritățile suedeze.
Restricțiile se extind și la alte instituții din Suedia
Potrivit postului public de radio Sveriges Radio, măsuri similare privind utilizarea ChatGPT și Claude au fost introduse și la Agenția Fiscală Suedeză, precum și la Consiliul Național pentru Îngrijirea Instituțională.
Autoritatea suedeză de executare silită analizează, la rândul său, această problemă.
Astfel, restricțiile nu se limitează la o singură instituție, ci fac parte dintr-o preocupare mai amplă a administrației publice privind folosirea în siguranță a instrumentelor de inteligență artificială.
ChatGPT și Claude, pe lista instrumentelor AI neaprobate de guvernul suedez
ChatGPT, dezvoltat de OpenAI, și Claude, creat de Anthropic, se alătură platformei chineze DeepSeek pe lista instrumentelor de inteligență artificială care nu sunt aprobate pentru utilizare în anumite contexte guvernamentale din Suedia, din cauza preocupărilor legate de securitatea datelor.
Măsura nu reprezintă o interdicție generală a utilizării inteligenței artificiale în administrația publică. Angajații pot folosi în continuare astfel de tehnologii, însă prin instrumente aprobate și în condiții de securitate stabilite de autorități.
Decizia evidențiază una dintre principalele provocări cu care se confruntă instituțiile publice în adoptarea inteligenței artificiale: găsirea unui echilibru între beneficiile automatizării și protejarea informațiilor confidențiale.