Profeția terifiantă a lui Stephen Hawking începe să prindă contur. Geniul care a anticipat inteligența artificială a avertizat că vor apărea „supraoamenii”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 oct. 2026, 17:09

Stephen Hawking, unul dintre cei mai cunoscuți fizicieni ai lumii, a avertizat că progresul tehnologic ar putea schimba radical viitorul umanității, inclusiv prin apariția unei categorii de „supraoameni”, ale căror capacități fizice și intelectuale ar putea fi îmbunătățite prin inginerie genetică.

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