Profeția terifiantă a lui Stephen Hawking începe să prindă contur. Geniul care a anticipat inteligența artificială a avertizat că vor apărea „supraoamenii”
Profeția terifiantă a lui Stephen Hawking începe să prindă contur
Stephen Hawking, unul dintre cei mai cunoscuți fizicieni ai lumii, a avertizat că progresul tehnologic ar putea schimba radical viitorul umanității, inclusiv prin apariția unei categorii de „supraoameni”, ale căror capacități fizice și intelectuale ar putea fi îmbunătățite prin inginerie genetică.
Deși omul de știință britanic a murit în 2018, scenariile sale sunt readuse în discuție de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și de progresele în editarea ADN-ului.
Avertismentele lui Hawking au vizat mai multe pericole, de la sisteme de inteligență artificială care ar putea depăși capacitățile umane până la arme autonome, conflicte nucleare, schimbări climatice și impactul unor asteroizi. Fizicianul a susținut și că supraviețuirea pe termen lung a civilizației ar putea depinde de extinderea prezenței umane dincolo de Pământ. Potrivit publicației Blic, aceste predicții sunt analizate din nou în contextul transformărilor tehnologice actuale, însă ele reprezintă scenarii și avertismente, nu certitudini științifice.
Stephen Hawking avertiza că inteligența artificială ar putea depăși oamenii
Una dintre cele mai mari temeri ale lui Stephen Hawking era dezvoltarea unei inteligențe artificiale capabile să depășească abilitățile umane. Fizicianul nu considera că principalul pericol ar fi neapărat apariția unor mașini răuvoitoare, ci posibilitatea ca sistemele foarte performante să urmărească obiective incompatibile cu interesele oamenilor.
Pentru a explica acest risc, Hawking folosea o comparație cu un mușuroi de furnici distrus în timpul construirii unei hidrocentrale. Oamenii nu construiesc o asemenea infrastructură cu scopul de a extermina furnicile, însă proiectul lor poate distruge habitatul acestora fără ca insectele să aibă vreo posibilitate de a interveni. În mod similar, un sistem de inteligență artificială ar putea produce consecințe grave dacă și-ar urmări obiectivele fără să țină cont de efectele asupra oamenilor.
Fizicianul a avertizat în repetate rânduri că dezvoltarea inteligenței artificiale trebuie însoțită de măsuri de siguranță și de reguli care să împiedice utilizările periculoase. În 2016, el atrăgea atenția asupra posibilității ca roboții să fie folosiți pentru dezvoltarea unor arme autonome puternice sau pentru crearea unor noi modalități prin care o minoritate să exercite control asupra majorității, potrivit Sky News.
Hawking a avertizat și asupra riscului unei curse a înarmării bazate pe inteligență artificială. Într-un asemenea scenariu, statele ar putea încerca să obțină avantaje militare prin dezvoltarea unor sisteme tot mai autonome, înainte ca autoritățile internaționale să stabilească reguli eficiente.
Avertismentele despre AI sunt readuse în discuție de evenimentele din 2026
Dezvoltările recente din domeniul inteligenței artificiale au alimentat dezbaterea privind riscurile sistemelor capabile să execute sarcini complexe cu o intervenție umană limitată.
Pe 19 octombrie 2026, Reuters a relatat despre un caz în care un hacker vorbitor de limba chineză ar fi folosit agenți de inteligență artificială pentru a ataca peste 1.200 de site-uri și pentru a compromite mai mult de 100 de organizații. Potrivit relatării, agenții AI au realizat mare parte din operațiunile de infiltrare fără intervenție umană continuă. Incidentul evidențiază potențialul acestor instrumente de a automatiza activități cibernetice complexe, dar nu demonstrează că inteligența artificială ar fi devenit independentă de oameni.
Riscurile sunt discutate și în domeniul militar. În august 2026, Reuters a relatat că secretarul general al ONU și președinta Comitetului Internațional al Crucii Roșii au cerut negocieri urgente pentru stabilirea unor reguli internaționale obligatorii privind armele autonome. Îngrijorările vizează posibilitatea ca sistemele să selecteze și să atace ținte fără un control uman suficient, precum și dificultățile de a stabili responsabilitatea în cazul unor erori mortale.
Aceste evoluții readuc în atenție avertismentele lui Hawking privind utilizarea tehnologiei în scopuri incompatibile cu siguranța umană. Totuși, există o diferență importantă între riscurile deja observate, precum automatizarea atacurilor informatice, și scenariul extrem în care o inteligență artificială ar ajunge să depășească în toate privințele capacitățile umane.
„Supraoamenii”, scenariul care ar putea deveni posibil prin inginerie genetică
Una dintre cele mai controversate predicții ale lui Stephen Hawking privea apariția unor oameni ale căror caracteristici fizice și intelectuale ar putea fi îmbunătățite prin modificarea materialului genetic.
În volumul publicat postum, Brief Answers to the Big Questions, fizicianul a anticipat că tehnicile de editare genetică ar putea conduce la apariția unei categorii de persoane capabile să-și îmbunătățească propriile caracteristici într-un ritm tot mai accelerat. Scenariul descris de Hawking presupunea apariția unor oameni care ar putea interveni asupra propriului patrimoniu genetic pentru a obține avantaje față de restul populației.
O astfel de evoluție ar putea schimba profund societatea. Dacă accesul la tehnologiile de modificare genetică ar fi disponibil doar persoanelor cu resurse financiare importante, diferențele economice existente s-ar putea transforma în diferențe biologice greu de recuperat.
Într-un asemenea scenariu, persoanele care ar beneficia de modificări genetice pentru îmbunătățirea anumitor caracteristici ar putea avea avantaje sociale, economice și politice. Cei care nu ar avea acces la asemenea intervenții ar risca să fie dezavantajați, iar inegalitățile s-ar putea transmite inclusiv între generații.
Hawking nu a susținut însă că apariția unei asemenea categorii este inevitabilă. Predicția sa reprezenta un avertisment privind consecințele posibile ale utilizării tehnologiei genetice, mai ales în lipsa unor reguli care să prevină abuzurile și să limiteze diferențele de acces.
Cercetările din 2026 readuc în prim-plan riscul apariției „copiilor proiectați”
În iunie 2026, revista științifică Nature a relatat despre cercetări în care oamenii de știință au utilizat tehnici avansate de editare genetică pentru a modifica ADN-ul embrionilor umani. Studiile au urmărit înțelegerea rolului anumitor gene în primele etape ale dezvoltării embrionare, nu crearea unor oameni cu performanțe fizice sau intelectuale superioare.
Cercetările au atras atenția comunității științifice și au alimentat dezbaterea despre limitele etice ale modificării materialului genetic uman. Una dintre preocupări este posibilitatea ca tehnologiile dezvoltate pentru prevenirea sau studierea bolilor genetice să fie folosite, în viitor, pentru încercări de selectare a unor caracteristici considerate dezirabile.
Tehnici precum CRISPR permit modificarea unor secvențe specifice din ADN, deschizând posibilități importante pentru cercetarea bolilor genetice și dezvoltarea unor tratamente. Cu toate acestea, intervențiile asupra embrionilor umani ridică probleme suplimentare, deoarece modificările genetice ar putea fi transmise generațiilor următoare.
Există și limite științifice majore. Caracteristici complexe precum inteligența, rezistența fizică sau capacitățile cognitive sunt influențate de numeroase gene și de factori de mediu. Nu există, în prezent, o metodă validată care să permită proiectarea sigură a unor oameni cu inteligență superioară prin editare genetică.
Prin urmare, progresele din 2026 arată că oamenii de știință pot studia și modifica anumite componente ale materialului genetic uman în condiții experimentale, dar nu confirmă predicția că ar urma să apară o categorie de „supraoameni”. Problema evidențiată de Hawking rămâne una legată de posibilitățile viitoare ale tehnologiei și de modul în care societatea va decide să le folosească.
Conflictele nucleare, un alt pericol major identificat de Hawking
Pe lângă riscurile asociate inteligenței artificiale și ingineriei genetice, Stephen Hawking considera conflictele nucleare printre cele mai grave amenințări create de omenire.
Fizicianul avertiza că dezvoltarea capacităților tehnice și militare nu a fost însoțită întotdeauna de o creștere comparabilă a responsabilității și a capacității de cooperare între oameni. În opinia sa, progresul tehnologic nu putea garanta supraviețuirea civilizației dacă era însoțit de conflicte și de decizii care puneau în pericol întreaga populație.
Hawking considera că reducerea agresivității și cultivarea empatiei sunt esențiale pentru evitarea unor confruntări cu efecte catastrofale. El atrăgea atenția că armele tot mai puternice pot amplifica urmările unor decizii greșite, mai ales atunci când tensiunile politice și militare scapă de sub control.
Avertismentele sale privind armele autonome se înscriau în aceeași preocupare: tehnologiile capabile să ia decizii cu consecințe grave trebuie dezvoltate și utilizate cu atenție, astfel încât oamenii să nu piardă controlul asupra unor sisteme care le pot pune viața în pericol.
Încălzirea globală ar putea transforma radical condițiile de pe Pământ
Schimbările climatice reprezentau un alt motiv de îngrijorare pentru Stephen Hawking. Fizicianul avertiza asupra încălzirii globale, a topirii calotelor glaciare și a modificărilor sistemelor climatice, pe care le considera riscuri majore pentru viitorul civilizației.
În unele dintre declarațiile sale, Hawking a invocat planeta Venus, unde temperaturile extreme și efectul de seră fac suprafața incompatibilă cu viața umană. El a folosit această comparație pentru a ilustra consecințele posibile ale unor schimbări climatice extreme, nu pentru a afirma că Pământul va deveni inevitabil o copie a planetei Venus.
În 2018, publicația The Guardian a inclus avertismentele sale despre schimbările climatice printre cele mai importante predicții privind viitorul umanității. Hawking considera că deteriorarea mediului și încălzirea globală pot amenința condițiile care fac posibilă viața pe Pământ.
Mesajul său era legat de necesitatea unor măsuri care să limiteze efectele schimbărilor climatice. În același timp, fizicianul considera că cercetarea științifică poate contribui la găsirea unor soluții pentru problemele create de activitatea umană.
Un asteroid ar putea provoca o nouă extincție în masă
Stephen Hawking atrăgea atenția și asupra riscului reprezentat de impactul unui asteroid de mari dimensiuni. El amintea de evenimentul cosmic petrecut în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani, asociat cu dispariția dinozaurilor non-aviari și cu una dintre cele mai importante extincții în masă din istoria planetei.
Un asemenea impact ar putea avea consecințe devastatoare asupra ecosistemelor și asupra civilizației umane, în funcție de dimensiunea corpului ceresc și de locul în care acesta ar lovi Pământul.
Hawking considera că vulnerabilitatea planetei în fața unor asemenea evenimente trebuie luată în serios. Spre deosebire de multe dintre riscurile discutate de el, impactul unui asteroid nu ar fi rezultatul unei decizii umane, ci un pericol cosmic care ar necesita capacități de detectare și prevenire.
Între timp, cercetările privind identificarea asteroizilor și posibilitatea modificării traiectoriei acestora au avansat. Totuși, prevenirea tuturor impacturilor potențial periculoase rămâne o provocare, iar existența unor metode de apărare nu înseamnă că orice amenințare poate fi eliminată.
Stephen Hawking avertiza că o civilizație extraterestră ar putea fi periculoasă
Fizicianul considera posibilă existența vieții inteligente în alte regiuni ale Universului, având în vedere dimensiunile sale și numărul foarte mare de stele și sisteme planetare. În același timp, el recomanda prudență în încercările de a intra în contact cu eventuale civilizații extraterestre.
Hawking atrăgea atenția că o civilizație mult mai avansată tehnologic ar putea avea obiective și interese pe care oamenii nu le-ar putea anticipa. Din acest motiv, o eventuală întâlnire nu ar trebui presupusă automat pașnică.
Fizicianul a comparat riscurile unui asemenea contact cu întâlnirile istorice dintre civilizații aflate la niveluri diferite de dezvoltare tehnologică, în care populațiile mai vulnerabile au suportat consecințe grave.
Aceste avertismente rămân speculative. Nu există dovezi confirmate că omenirea a intrat în contact cu o civilizație extraterestră, iar posibilitatea existenței vieții inteligente dincolo de Pământ nu trebuie confundată cu demonstrarea existenței unor vizitatori extratereștri.
De ce considera Hawking că omenirea trebuie să ajungă pe Lună și pe Marte
În fața amenințărilor care ar putea afecta planeta, Stephen Hawking susținea că supraviețuirea pe termen foarte lung a umanității nu ar trebui să depindă exclusiv de existența Pământului.
Fizicianul considera Luna și Marte posibile destinații pentru viitoare așezări umane și susținea că extinderea prezenței oamenilor în spațiu ar putea reduce riscul dispariției întregii civilizații în urma unui dezastru major.
Într-un articol publicat de The Guardian în 2016, Hawking afirma că omenirea trebuie să exploreze spațiul și să dezvolte capacități care să permită existența unor comunități dincolo de planeta noastră. El invoca riscuri precum un război nuclear, un virus modificat genetic și alte evenimente care ar putea amenința viața pe Pământ.
Totuși, stabilirea unor colonii permanente în afara planetei presupune obstacole majore. Radiațiile cosmice, gravitația diferită de cea terestră, accesul la apă și hrană, precum și dificultatea producerii resurselor necesare supraviețuirii fac ca aceste proiecte să fie extrem de complicate.
Hawking era interesat și de călătoriile interstelare, inclusiv de posibilitatea explorării sistemelor planetare apropiate, precum cel al stelei Proxima Centauri. Printre tehnologiile considerate promițătoare se numărau sistemele de propulsie bazate pe lumină, care ar putea permite dezvoltarea unor sonde capabile să parcurgă distanțe foarte mari.
Fuziunea nucleară, una dintre soluțiile în care își punea speranțele
Deși avertiza asupra unor pericole majore pentru viitorul umanității, Stephen Hawking nu considera că evoluția civilizației este condamnată la un deznodământ catastrofal. El vedea în cercetarea științifică o posibilitate de a găsi soluții pentru unele dintre problemele care amenință planeta.
Printre tehnologiile pe care le considera promițătoare se număra fuziunea nucleară, un proces prin care nuclee atomice ușoare se combină și eliberează energie. Fizicianul vedea în dezvoltarea acestei tehnologii o posibilă cale către producerea unor cantități mari de energie, cu emisii directe reduse de carbon în timpul procesului de generare.
O astfel de sursă de energie ar putea contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili, dacă va putea fi utilizată în mod fiabil și la scară comercială. Fuziunea nucleară continuă însă să ridice provocări științifice și inginerești, iar perspectiva utilizării sale pe scară largă depinde de progresele cercetării.
Avertismentele lui Hawking au vizat, în esență, riscurile care pot apărea atunci când puterea tehnologică se dezvoltă mai repede decât capacitatea oamenilor de a-i anticipa și controla consecințele. Inteligența artificială și editarea genetică readuc astăzi în discuție o parte dintre scenariile sale, fără ca acest lucru să însemne că predicțiile cele mai îngrijorătoare s-au transformat în certitudini.
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