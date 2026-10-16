Bătălia pentru tehnologie: Cum încearcă China să blocheze accesul altor țări la inovațiile sale

China își securizează secretele din inteligența artificială. În plină rivalitate cu SUA, Beijingul pregătește restricții severe la exportul de modele AI și infrastructură critică, redefinind regulile jocului în industria tech globală.
Beijingul a lansat în dezbatere publică un proiect ambițios prin care vrea să controleze strict exportul de tehnologii avansate. În plină rivalitate cu Statele Unite, China își propune să protejeze inovațiile din domeniul inteligenței artificiale și să prevină riscurile de securitate națională.
Ministerul Comerțului din China a publicat un proiect legislativ ce include 40 de tehnologii noi pe lista celor supuse controlului la export. Dintre acestea, 23 aparțin direct domeniului inteligenței artificiale (AI).
Noile restricții vizează în principal:
Modelele AI de ultimă generație și agenții autonomi capabili să execute sarcini complexe.
Clusterele de calcul și infrastructura critică necesară antrenării modelelor.
Sistemele software vulnerabile, precum cele capabile să genereze sau să modifice autonom cod malițios.
Până la adoptarea formei finale a legii — aflată în consultare publică până pe 15 noiembrie —, autoritățile chineze au introdus o cerință temporară de înregistrare pentru toate transferurile internaționale de tehnologie sensibile.
Control strict asupra tehnologiei, dar fără blocarea extinderii globale
Măsura adoptată de Beijing nu urmărește izolarea companiilor chinezești, ci supravegherea atentă a transferului de proprietate intelectuală și cod-sursă.
Giganți tehnologici precum DeepSeek sau Alibaba vor putea oferi în continuare servicii AI utilizatorilor din afara Chinei prin:
În schimb, transferul direct al infrastructurii de bază sau al modelelor brute către entități străine va necesita aprobarea strictă a guvernului.
Miza geopolitică: Războiul prețurilor și sancțiunile SUA
Această mutare vine într-un moment critic pentru piața globală de AI. În ultimul an, modelele chinezești au devenit extrem de competitive la nivel internațional datorită prețurilor reduse și accesibilității lor.
În paralel, Statele Unite continuă să restricționeze accesul Chinei la cele mai avansate cipuri și echipamente de procesare. Prin noile măsuri, Beijingul răspunde politicii americane, transformând controlul asupra propriilor modele AI într-un pilon central al securității naționale.
Excepții importante: Proiectul prevede că cercetarea academică și tehnologiile care sunt deja publicate în regim open-source vor fi exceptate de la o parte din aceste restricții drastice.