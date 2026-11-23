Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 18:32

O ipoteză controversată formulată de fizicianul Roger Penrose și anestezistul Stuart Hameroff leagă conștiința umană de procesele cuantice din interiorul neuronilor. Teoria ridică întrebări despre ce s-ar putea întâmpla cu informația asociată conștiinței după moarte.

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