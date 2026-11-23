Unde ajunge sufletul după moarte? Doi cercetători susțin că au găsit răspunsul
Unde ajunge sufletul după moarte? Foto: magnific.com
O ipoteză controversată formulată de fizicianul Roger Penrose și anestezistul Stuart Hameroff leagă conștiința umană de procesele cuantice din interiorul neuronilor. Teoria ridică întrebări despre ce s-ar putea întâmpla cu informația asociată conștiinței după moarte.
Ce se întâmplă cu sufletul în momentul morții și dacă există o formă de conștiință care supraviețuiește dispariției corpului sunt întrebări la care oamenii încearcă să găsească răspunsuri de secole. De-a lungul timpului, au fost avansate numeroase explicații, de la interpretări religioase și filosofice până la ipoteze care încearcă să folosească legile fizicii pentru a lămuri acest mister. Una dintre cele mai neobișnuite încercări de a aborda subiectul a pornit de la ideea că sufletul ar putea avea o greutate măsurabilă.
La începutul secolului al XX-lea, medicul american Duncan MacDougall a vrut să afle dacă sufletul uman are masă și dacă aceasta poate fi determinată cu ajutorul unui cântar. În 1901 și 1902, acesta a realizat experimente pe persoane aflate în stadiu terminal, iar rezultatele au fost publicate în 1907, într-un articol intitulat „Hypothesis Concerning Soul Substance Together With Experimental Evidence of the Existence of Such Substance”.
MacDougall a construit un pat special, montat pe un sistem de cântărire foarte sensibil, și a așezat pe el pacienți aflați în ultimele momente ale vieții. Medicul a urmărit modificările de greutate înainte și după deces, notând durata în care fiecare persoană a rămas pe pat și momentul în care a murit.
Pentru ca măsurătorile să fie cât mai exacte, a încercat să ia în calcul și alte cauze posibile ale scăderii în greutate. A urmărit pierderile de lichide, precum transpirația și urina, dar și eliminarea gazelor din organism. Concluzia sa a fost că, în momentul morții, corpul ar pierde aproximativ trei sferturi de uncie, echivalentul a circa 21 de grame.
De ce a fost contestată teoria celor 21 de grame
Rezultatul lui MacDougall a devenit cunoscut drept experimentul care ar fi măsurat greutatea sufletului. Totuși, cercetarea a avut numeroase probleme metodologice, iar datele nu au demonstrat că pierderea în greutate ar fi fost provocată de desprinderea unei presupuse substanțe spirituale.
Potrivit unei analize publicate de ABC Science, medicul a urmărit șase pacienți, însă numai unul dintre cazuri a prezentat o scădere bruscă și ireversibilă de aproximativ 21 de grame. Două măsurători au fost eliminate din cauza unor dificultăți tehnice, iar în alte situații modificările cântarului au fost neconcludente sau s-au schimbat după moartea pacienților.
O altă analiză, publicată în revista British Journal of Sports Medicine, arată că pierderile de greutate înregistrate în experimentele lui MacDougall au variat considerabil, de la aproximativ 11 la 42 de grame. În plus, unele rezultate au fost excluse, iar măsurătorile repetate după deces nu au oferit valori constante.
Subiectul a fost abordat și de publicația medicală JAMA Network Open, care amintește că MacDougall a efectuat experimentul pe șase persoane, dar a considerat relevantă scăderea de 21 de grame observată într-un singur caz. Chiar medicul recunoștea că ar fi fost necesare mult mai multe experimente înainte ca ipoteza să poată fi demonstrată.
Prin urmare, cercetarea nu a oferit o dovadă științifică a existenței sufletului. Nici experimentele ulterioare nu au confirmat ideea că acesta ar avea o greutate fixă de 21 de grame. Cu toate acestea, întrebarea despre natura conștiinței și posibilitatea ca aceasta să nu fie limitată strict la activitatea creierului a continuat să-i preocupe pe cercetători.
Teoria microtubulilor cuantici, propusă de Roger Penrose și Stuart Hameroff
O ipoteză mult mai complexă a fost dezvoltată de fizicianul britanic Roger Penrose, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, și de anestezistul american Stuart Hameroff, profesor la Universitatea din Arizona. Cei doi au propus un model al conștiinței cunoscut sub numele de Orch-OR, prescurtare de la Orchestrated Objective Reduction sau Reducerea Obiectivă Orchestrată.
Teoria pornește de la microtubuli, structuri microscopice aflate în interiorul celulelor, inclusiv în neuronii creierului. Aceste formațiuni proteice fac parte din citoscheletul celular și contribuie la menținerea formei celulelor și la transportul substanțelor în interiorul acestora.
Penrose și Hameroff susțin că microtubulii neuronali ar putea participa la procese cuantice care stau la baza conștiinței. În modelul lor, aceste structuri ar permite desfășurarea unor procese de procesare a informației la nivel cuantic, iar interacțiunea lor ar contribui la apariția experiențelor conștiente.
Cei doi cercetători și-au prezentat pe larg ipoteza într-un articol publicat în revista Physics of Life Reviews. Lucrarea descrie modul în care procesele cuantice din microtubuli ar putea fi corelate cu activitatea neuronală și cu momentele de conștientizare.
Ce s-ar întâmpla cu informația din creier în momentul morții
Una dintre cele mai spectaculoase implicații atribuite acestei teorii privește ceea ce s-ar putea întâmpla cu informația asociată conștiinței atunci când organismul moare. În interpretarea prezentată de Hameroff, dacă inima încetează să mai bată și sângele nu mai circulă, microtubulii își pierd starea cuantică. Totuși, informația cuantică nu ar fi distrusă, ci s-ar dispersa în univers.
În documentarul „Through the Wormhole”, anestezistul a explicat această ipoteză printr-un scenariu în care informația ar putea reveni în microtubuli dacă pacientul este resuscitat. El a asociat acest proces cu experiențele relatate de unele persoane care au trecut printr-un episod de moarte clinică.
Hameroff a descris astfel mecanismul propus:
„Să presupunem că inima încetează să bată, sângele încetează să circule; microtubulii își pierd starea cuantică. Informația cuantică din microtubuli nu este distrusă, nu poate fi ucisă și se distribuie și se disipează în întregul univers.
Dacă pacientul este resuscitat sau revigorat, această informație cuantică poate reveni în microtubuli, iar pacientul spune «Am avut o experiență de moarte apropiată». Dacă nu sunt resuscitați și pacientul moare, este posibil ca această informație cuantică să existe în afara corpului, poate pe termen nelimitat, ca un suflet.”
În această interpretare, conștiința nu ar dispărea neapărat odată cu încetarea activității organismului, ci informația asociată ei ar putea continua să existe în afara corpului. Este însă esențial de precizat că această explicație reprezintă o ipoteză teoretică, nu un fenomen demonstrat experimental.
Ce spune comunitatea științifică despre conștiința cuantică
Modelul Orch-OR a stârnit dezbateri în comunitatea științifică încă de la apariția sa. Unul dintre motivele principale de controversă este mediul în care funcționează creierul. Procesele cuantice de durată sunt dificil de menținut în condițiile biologice obișnuite, caracterizate de temperaturi relativ ridicate și de interacțiuni permanente între particule.
Într-un articol publicat de Scientific American, cercetătorii și criticii teoriei sunt prezentați în contextul dificultăților de a demonstra că procesele cuantice pot susține conștiința în creier. Unul dintre argumentele invocate este tocmai faptul că mediul biologic cald și umed ar putea împiedica menținerea stărilor cuantice necesare ipotezei lui Penrose și Hameroff.
Există și cercetări care au contestat direct fezabilitatea biologică a modelului. Un studiu publicat în revista Physical Review E a analizat condițiile necesare pentru ca microtubulii să funcționeze ca unități de procesare cuantică și a concluzionat că modelul, în forma propusă inițial, nu este compatibil cu proprietățile biologice cunoscute ale tubulinei, proteina care formează microtubulii.
Pe de altă parte, cercetările asupra microtubulilor și a posibilelor lor proprietăți cuantice continuă. O analiză publicată în 2026 în revista Brain Sciences arată că există rezultate experimentale care justifică investigarea unor efecte cuantice în structurile biologice, însă nu demonstrează că respectivele procese sunt responsabile de conștiință. Autorii subliniază că nu există încă o confirmare experimentală directă, independentă și convingătoare a mecanismului propus de teoria Orch-OR în creierul viu.
Astfel, microtubulii cuantici reprezintă o direcție de cercetare interesantă în încercarea de a înțelege conștiința, dar nu oferă deocamdată un răspuns demonstrat la întrebarea despre existența sufletului după moarte. Nici experimentul celor 21 de grame, nici ipoteza lui Penrose și Hameroff nu au stabilit ce se întâmplă cu o persoană după încetarea definitivă a funcțiilor organismului. Natura conștiinței rămâne una dintre marile probleme încă neelucidate ale științei.
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