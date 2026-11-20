Publicat 20 nov. 2026, 23:11 Actualizat 20 nov. 2026, 23:15

Au fost printre cei mai talentați artiști ai generației lor și s-au bucurat din plin de succes. Dan Spătaru a cunoscut o popularitate rară: era suficient să apară pe stradă pentru ca oamenii să se adune în jurul lui. Aurelian Andreescu, cu vocea sa puternică și alura de Elvis, a rămas unul dintre marii interpreți ai muzicii ușoare românești, în timp ce Richard Oschanitzky avea un talent care l-ar fi putut duce în elita muzicii europene. Din păcate, însă, alcoolul le-a schimbat destinele, iar Andreescu și Oschanitzky s-au stins din viață prematur, uitați de public și de mulți dintre colegi. Singurul care și-a invins demonii și a revenit pe drumul succesului a fost Spătaru.

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