Trei genii ale muzicii românești, trei destine marcate de alcool: Dan Spătaru, Aurelian Andreescu și Richard Oschanitzky
Discuri cu Andreescu, Spataru, Oschanitzky (colaj, foto: Roton, Electrecord)
Au fost printre cei mai talentați artiști ai generației lor și s-au bucurat din plin de succes. Dan Spătaru a cunoscut o popularitate rară: era suficient să apară pe stradă pentru ca oamenii să se adune în jurul lui. Aurelian Andreescu, cu vocea sa puternică și alura de Elvis, a rămas unul dintre marii interpreți ai muzicii ușoare românești, în timp ce Richard Oschanitzky avea un talent care l-ar fi putut duce în elita muzicii europene. Din păcate, însă, alcoolul le-a schimbat destinele, iar Andreescu și Oschanitzky s-au stins din viață prematur, uitați de public și de mulți dintre colegi. Singurul care și-a invins demonii și a revenit pe drumul succesului a fost Spătaru.
Istoria muzicii ușoare românești ar fi de neimaginat fără melodii precum „Copacul”, în interpretarea inconfundabilă a lui Aurelian Andreescu, „Drumurile noastre”, succesul de maturitate al lui Dan Spătaru sau coloanele sonore ale primelor filme polițiste regizate de Sergiu Nicolaescu, compuse de Richard Oschanitzky.
Dincolo de notorietate și de aplauze, viețile acestor artiști ascundeau drame și vulnerabilități despre care publicul știa puțin. Actorul Dumitru Furdui, rămas în memoria cinefililor pentru rolul sergentului-major Cristoloveanu din seria „B.D.” și compozitorul Horia Moculescu, care i-au cunoscut îndeaproape pe Spătaru, Andreescu și Oschanitzky au dezvăluit detalii despre latura lor întunecată.
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În cartea sa „Lumea teatrului românesc”, Furdui l-a încadrat pe fiecare dintre cei trei într-o tipologie a băutorului: Spătaru bea fiind purtat de succes, iar apoi de plictiseală, Andreescu o făcea pe ascuns, pentru a-și îneca frustrările, în timp ce Oschanitzky se scufunda în alcool asemeni unui aristocrat, fără să dea semne evidente de beție.
În a doua jumătate a anilor ’60, Dan Spătaru avea România la picioare. Liberalizarea culturală și socială a dus la o explozie a divertismentului pentru tineret, iar fostul fotbalist, care aspirase la glorie pe gazon, și-a găsit-o pe scenă.
Când apărea pe scenă, îmbrăcat în ținute impecabile și cu un stil vestimentar inconfundabil, cu microfonul în colțul gurii, spectatorii erau captivați încă de la primele acorduri, iar popularitatea este confirmată de câteva recorduri din palmaresul artistului: cea mai lungă serie de aplauze primită de un interpret, care a durat 16 minute și 19 secunde, înregistrată în 1967, în timpul unui spectacol susținut în Cuba lui Fidel Castro, precum și distincția Discul de Aur Electrecord, tot în 1967, pentru vânzarea cumulată a unui milion de discuri single lansate până în acel moment.
Celebritatea a venit la pachet cu numeroase tentații, unele mai periculoase decât altele. Alcoolul s-a numărat printre ele, iar Dan Spătaru i-a căzut repede pradă. În acei ani, acest lucru nu surprindea pe nimeni. Vedete din întreaga lume, de la staruri rock și actori de cinema până la personaje mondene, promovau consumul de alcool și stilul de viață asociat, iar excesele reprezentau, în ochii publicului, o întruchipare a succesului.
Succesele au venit pe bandă rulantă între 1965 și 1972. Rolul titular din „Cântecele mării” (1970), o coproducție româno-sovietică, l-a propulsat pe Dan Spătaru la un nivel de popularitate fără precedent. În 1972, s-a mutat la Constanța.
Povestea a fost confirmată și de Horia Moculescu, în ianuarie 2023, în podcastul „Music Show”, de la Radio România Cultural.
Schimbarea radicală a stiullui de viață s-a dovedit salutară. Spătaru a revenit pe linia de plutire în cea de-a doua parte a carierei, ba chiar a ajuns să aibă succes și mai mare. Cel mai important reper a rămas șlagărul „Drumurile noastre” (lansat ca single în 1977 și inclus pe albumul LP omonim în 1986), cântecul cu care publicul îl asociază cel mai des.
Pentru a ilustra evoluția succesului lui Dan Spătaru în cele două perioade ale carierei sale, înainte și după 1975, am realizat două grafice pe baza numărului de menționări în presa vremii, consultată prin intermediul bibliotecii virtuale Ziare Arcanum.
Evoluția menționărilor în presă Dan Spătaru
Artistul s-a stins din viață la 8 septembrie 2004, la vârsta de 64 de ani.În același an, la inițiativa „Jurnalului Național”, „Drumurile noastre” a fost desemnat „Șlagărul secolului XX”, în urma unui sondaj la care a obținut peste 5.000 de voturi.
Aurelian Andreescu: S-a apucat de băut și n-a mai avut limite. Așa a murit poate cel mai mare cântăreț al României
Aurelian Andreescu a intrat în mitologia muzicii ușoare românești drept cea mai bună voce masculină, comparabilă cu cea a lui Elvis și Tom Jones. „Unul din marii cântăreți ai României, poate cel mai mare,” îl cataloga Horia Moculescu.
Aurelian Andreescu a fost probabil cel mai valoros interpret pe care l-a avut muzica ușoară românească din timpul său, și nu numai. Avea vocea tremolată, viguroasă, încânta publicul”,opina și compozitorul Temistocle Popa, cel care i-a scris șlagărul „Cu cine semne dumneata?
Problemele cu alcoolul și personalitatea complexă a lui Andreescu l-au îndepărtat de drumul succesului pe care pornise. Mulți dintre cei care l-a coscut susțin că cele două vulenarbilități se alimentau recipris: frustrarea că este recunoscut la adevărata sa valoare era înecată în alcool, iar excesul îl afecta tot mai vizibil performanțele scenice.
Actorul Dumitru Furdui susține însă că percepția multora dintre cei care colaborau cu Andreescu asupra consumului său de alcool era eronată.
Anul 1975 a fost cel în care Aurelian Andreescu a interpretat emblematica piesă „Copacul”. Un an mai târziu, pasiunea pentru alcool începea să-și spună cuvântul: „Cu Andreescu ne aflăm permanent la limita unui falset. Vocea sa caldă, răscolitoare, sună din ce în ce mai nefiresc, mai nenatural. În ultima vreme, cântă cu un ochi închis și cu o expresie neîngrijită”, nota o cronică din săptămânalul Flacăra dedicată prestațiilor unor interpreți cunoscuți care au urcat pe scena Festivalului-concurs de la Mamaia, ediția din 1976.
În 1986, cu puțin timp înainte de moarte, artistul a acordat un interviu tot în „Flacăra”.Tonul și remarcile sale lăsau impresia unui om resemnat, nicidecum unul hotărât să-și învingă demonii, așa cum reușise Dan Spătaru. „Muzica îmi bântuie sufletul și inima, iar eu n-am unde mă exprima. (....) Posteritatea recunoscătoare nu mă interesează”, îi mărturisea Andreescu reporterului.
Folosind aceeași statistică a aparițiilor în presa vremii, am realizat și graficul succesului pentru Aurelian Andreeescu.
Evoluția menționărilor în presă Aurelian Andreescu
Datele indică o creștere continuă de-a lungul anilor '60 până în 1972, care pare să fi fost anul de vârf. A urmat o scădere abruptă până în 1975 și o perioadă de stabilizare la niveluri mult mai reduse, până în 1986, anul morții (22 iulie),
Richard Oschanitzky: La restaurant scria orchestrații geniale, muzici de film, poezii și multe altele
În ciuda unei biografii întristător de scurte (1939–1979), Richard Oschanitzky a fost una dintre cele mai complexe personalități ale muzicii românești postbelice. Cea mai apropiată comparație ar putea fi Krzysztof Komeda, pianistul polonez cu care a avut în comun nu doar instrumentul și talentul sclipitor, ci și destinul unei morți timpurii. Din nefericire, Oschanitzky nu s-a bucurat de recunoașterea internațională a confratelui polonez, datorită prieteniei acestuia cu Roman Polanski.
„Viața și realizările lui (Oschanitzky - n.r.) atestă, în chipul cel mai dramatic, tormentul prin care trece un creator pentru a-i întreține lumii iluzia perenității”. Comentariul îi aparține muzicologului Virgil Mihaiu, poate cel mai important exeget al operei lui Oschanitzky. (Biblioteca Digitală, revista MUZICA, nr. 3/2019).
Tot Mihaiu nota că Rici, cum era cunoscut printre prieteni, a fost pentru muzicieni „un paradox despre care era preferabil să nu se vorbească”, iar pentru public „prilej de apreciere în urma audiției creațiilor sale în restaurantele selecte ale Bucureștiului, la radio, la televiziune, pe discuri, în sălile de cinematograf și de teatru”.
Restaurantele care i-au adus faima mondenă au devenit și locurile care i-au permis să-și alimenteze viciul.
Actorul Dumitru Furdui a descris și el perioada „Berlin”, într-o versiune mai puțin idealizată decât cea prezentată de Popovici.
La fel ca în cazul lui Dan Spătaru și Aurelian Andreescu, am apelat la statistica menționărilor în presa vremii, prin intermediul bibliotecii virtuale Ziare Arcanum, pentru a evalua popularitatea lui Oschanitzky.
Evoluția menționărilor în presă Richard Oschanitzky
Cifrele arată că apogeul carierei sale a fost atins între 1971 și 1973, perioadă în care a semnat coloane sonore emblematice, în special pentru filmele lui Sergiu Nicolaescu: Cu mîinile curate (1972), Ultimul cartuș (1973) și Un comisar acuză. Semnătura sa apare și într-o peliculă mai puțin cunoscută publicului larg, 100 de lei, considerată astăzi una dintre cele mai importante realizări cinematografice ale perioadei comuniste.
Treptat, după 1973, aparițiile muzicale ale lui Oschanitzky s-au rărit, iar regizorii au început să-l evite, pe măsură ce declinul său devenea evident atât în plan creativ, cât și fizic.
Chiar și în aceste condiții, numele lui Richard Oschanitzky apare pe coloane sonore până în 1979, anul morții sale. În aprilie, vestea dispariției sale a confirmat temerile celor care îi fuseseră aproape. Petre Magdin a fost unul dintre cei care i-au adus un omagiu impresionant în revista „Săptămâna”: „Atâta timp cât pe pământ respiră oameni ca Richard Oschanitzky, viața este totuși demnă de trăit.”
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